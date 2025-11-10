Эргин Атаман о роли Кеннета Фарида: «Он будет получать 15-20 минут за матч»
Главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман прокомментировал проблему с позицией центрового и подписание Кеннета Фарида.
«Мы только что с тренировки, и Кеннет занимался с нами – это была единственная возможная в данных условиях полноценная командная тренировка. Он невероятно опытный игрок, и с первой же сессии произвел отличное впечатление. У него есть энергия и уверенность в себе, а это именно тот тип игрока, которого нам не хватало в данной ситуации. Без центрового играть в баскетбол очень сложно.
Мы постараемся использовать его 15–20 минут, а в остальное время будем действовать с Диносом Митоглу и Яннисом Кузелоглу», – цитирует Атамана издание SDNA.
Следующий матч «Панатинаикоса» в Евролиге – выездная игра с «Парижем» 11 ноября. Начало в 23:00 по московскому времени.