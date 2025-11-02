Видео
«У тебя лицо ###### красное!» Лука Дончич вступил в словесную перепалку с болельщиками «Мемфиса»

Дончич перебросился парой фраз с фанатами соперника.

Болельщик 1: «Да ты живешь на линии штрафных!»

Дончич: «Чувак, остынь».

Болельщик 2: «Промахнись!»

Дончич: «У тебя лицо ###### красное!»

Болельщик 1: «Сдавайся! Промахнись!»

В матче с «Мемфисом» звездный защитник «Лейкерс» набрал 44 очка (10 из 13 штрафных), «Лос-Анджелес» победил – 117:112.

