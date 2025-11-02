«У тебя лицо ###### красное!» Лука Дончич вступил в словесную перепалку с болельщиками «Мемфиса»
Дончич перебросился парой фраз с фанатами соперника.
Болельщик 1: «Да ты живешь на линии штрафных!»
Дончич: «Чувак, остынь».
Болельщик 2: «Промахнись!»
Дончич: «У тебя лицо ###### красное!»
Болельщик 1: «Сдавайся! Промахнись!»
В матче с «Мемфисом» звездный защитник «Лейкерс» набрал 44 очка (10 из 13 штрафных), «Лос-Анджелес» победил – 117:112.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Luka Updates в соцсети X
