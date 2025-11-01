  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джейк Ларэвиа: «Тяжело играть с Лукой Дончичем. Сделает нечто безумное, на что хочется среагировать, но надо бежать в защиту»
0

Джейк Ларэвиа: «Тяжело играть с Лукой Дончичем. Сделает нечто безумное, на что хочется среагировать, но надо бежать в защиту»

Джейк Ларэвиа шутливо отозвался о партнере по команде.

«Честно говоря, иногда тяжело играть с Лукой. Он проделывает нечто безумное, хочется среагировать, но я на площадке, и мне нужно бежать в защиту.

Так здорово наблюдать за Лукой и Остином Ривзом. Такие талантливые игроки. Показывают лидерские качества каждый раз, когда выходят на паркет.

В атаке они неудержимы, их очень тяжело опекать», – поделился форвард «Лейкерс».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Luka Updates
logoОстин Ривз
logoЛука Дончич
logoЛейкерс
logoНБА
logoДжейк Ларэвиа
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Спасибо, что занялся своей работой сегодня». Остин Ривз и Лука Дончич возобновили шутливую перебранку
сегодня, 15:41Видео
Брайан Уиндхорст: «Остин Ривз набирает очки и создает для партнеров. Это уровень суперзвезды, так играют Лука и Леброн»
сегодня, 06:30
«Лейкерс» побеждают без Леброна и Дончича. Почему это важно?
вчера, 06:20
Главные новости
Макси, Эджкомб и Убре из «Сиксерс» лидируют по среднему игровому времени на старте чемпионата
8 минут назад
Тим Леглер: «Орландо» меня беспокоит. Их нападение не складывается»
18 минут назад
НБА. «Индиана» сыграет с «Голден Стэйт», «Бостон» примет «Хьюстон» и другие матчи
36 минут назад
Единая лига ВТБ. 23 очка Коулмэна помогли «Енисею» обыграть «Зенит», ЦСКА принимает «Локомотив-Кубань»
41 минуту назадLive
Американский защитник Джаред Роден перешел в «Париж»
44 минуты назадФото
«Индиана» подпишет 10-дневный контракт с форвардом Джеремайей Робинсон-Эрлом из-за травм своих игроков
сегодня, 16:15
Д’Анджело Расселла беспокоит ушиб левого колена, участие в матче с «Детройтом» под вопросом
сегодня, 15:53
«Спасибо, что занялся своей работой сегодня». Остин Ривз и Лука Дончич возобновили шутливую перебранку
сегодня, 15:41Видео
Владелец «Хапоэля» Офер Яннай: «НБА приходит в Европу. Израильские и сербские клубы должны сформировать коалицию»
сегодня, 15:20
Норман Пауэлл: «Странно, что Бэм Адебайо не получал награду DPOY, мы всегда планировали игру специально против него»
сегодня, 15:07
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» примет «Галатасарай», «Меркезефенди» сыграет с «Бешикташем»
сегодня, 08:16
ACB. «Уникаха» встретится с «Жироной», «Манреса» сыграет с «Бильбао» и другие матчи
сегодня, 12:30
Чемпионат Италии. «Тренто» примет «Виртус», «Тревизо» сыграет с «Триестом»
сегодня, 08:23
Чемпионат Франции. «Шоле» сыграет с «Ле-Маном», «Виллербан» примет «Элан Шалон» и другие матчи
сегодня, 12:30
Чемпионат Греции. «Перистери» сыграет с АЕКом, «Арис» встретится с ПАОКом и другие матчи
сегодня, 12:30
Адриатическая лига. «Будучность» встретится с «Задаром», «Клуж» примет «Игокеа»
сегодня, 12:30
Стив Керр – зрителю в его майке времен «Чикаго»: «Классная джерси, таких не найдешь, их все раскупили»
сегодня, 12:30
У Кавая Ленарда нет ограничений по игровому времени, форвард планирует сыграть в обоих матчах предстоящего «бэк-ту-бэка»
сегодня, 11:54
Адриатическая лига. «Мега» разгромила «Илирию»
вчера, 20:45
Нандо Де Коло выбыл из состава «Виллербана» минимум на 3 недели из-за травмы задней поверхности бедра
вчера, 19:58