Джейк Ларэвиа: «Тяжело играть с Лукой Дончичем. Сделает нечто безумное, на что хочется среагировать, но надо бежать в защиту»

Джейк Ларэвиа шутливо отозвался о партнере по команде.

«Честно говоря, иногда тяжело играть с Лукой. Он проделывает нечто безумное , хочется среагировать, но я на площадке, и мне нужно бежать в защиту.

Так здорово наблюдать за Лукой и Остином Ривзом . Такие талантливые игроки. Показывают лидерские качества каждый раз, когда выходят на паркет.

В атаке они неудержимы, их очень тяжело опекать», – поделился форвард «Лейкерс ».