Джейк Ларэвиа: «Тяжело играть с Лукой Дончичем. Сделает нечто безумное, на что хочется среагировать, но надо бежать в защиту»
Джейк Ларэвиа шутливо отозвался о партнере по команде.
«Честно говоря, иногда тяжело играть с Лукой. Он проделывает нечто безумное, хочется среагировать, но я на площадке, и мне нужно бежать в защиту.
Так здорово наблюдать за Лукой и Остином Ривзом. Такие талантливые игроки. Показывают лидерские качества каждый раз, когда выходят на паркет.
В атаке они неудержимы, их очень тяжело опекать», – поделился форвард «Лейкерс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Luka Updates
