Торин Принс выбыл на продолжительный срок из-за грыжи межпозвонкового диска (Шэмс Чарания)

Форвард «Милуоки» Торин Принс выбыл на продолжительный срок.

У форварда «Милуоки » Торина Принса обнаружена грыжа межпозвонкового диска в шейном отделе, и он, как ожидается, пропустит значительную часть сезона, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

В текущем сезоне 31-летний баскетболист сыграл в 8 матчах, набирая в среднем 6,1 очка, 1,6 подбора и 1 передачи за 21 минуту на паркете, при этом реализуя 42,9% трехочковых.