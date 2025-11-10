Зак Лавин о старте сезона «Сакраменто»: «Ситуация, конечно, разочаровывает»

Игрок «Кингз» выразил разочарование после трех побед в десяти стартовых матчах.

Атакующий защитник «Сакраменто » Зак Лавин признался, что испытывает разочарование после того, как «Кингз» одержали лишь три победы в первых десяти матчах сезона.

«Ситуация, конечно, разочаровывает, потому что у нас в команде много талантливых парней – ребят, которым не все равно, которые горят борьбой. Но это то, через что нам предстоит пройти.

Не хотелось бы иметь такие проблемы уже сейчас, а уж тем более – позже, в разгаре сезона. По крайней мере, сейчас у нас еще есть время разобрать ошибки и попытаться их исправить.

Да, это неприятно. Мало приятного в том, что тебя два раза подряд обыгрывают с разницей в 25–30 очков», – поделился эмоциями Лавин.