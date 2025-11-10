0

«Монако» прокомментировал временный запрет на регистрацию новых игроков в Евролиге

«Монако» прокомментировал ограничения на регистрацию игроков в Евролиге.

«Монако» опубликовал официальное заявление после того, как финансовая комиссия Евролиги временно заблокировала клубу регистрацию новых игроков и тренеров.

«Баскетбольный клуб «Монако» подтверждает, что был уведомлен о принятой финансовой панелью Евролиги временной мере по запросу комиссии по финансовому контролю.

Эта мера, временно ограничивающая регистрацию новых игроков или тренеров в соревнованиях Евролиги, носит исключительно процедурный характер и не является санкцией или окончательным решением.

Клуб подчеркивает, что всегда действовал с полной прозрачностью и добросовестностью, своевременно выполняя все требования Евролиги и других регулирующих органов.

«Монако» полностью соблюдает принципы финансовой стабильности и честной игры и будет тесно сотрудничать с финансовой панелью для скорейшего и окончательного урегулирования этого вопроса», – говорится в заявлении клуба.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт «Монако»
logoМонако
logoЕвролига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евролига запретила «Монако» регистрировать новых игроков
сегодня, 14:43
Чемпионат Франции. «Монако» победил «Сен-Кантен», «Париж» разгромил «Лимож»
вчера, 20:22
Защитник «Монако» Майк Джеймс – MVP 9-го тура Евролиги
8 ноября, 13:01Фото
Главные новости
Тайриз Макси повторил достижение Аллена Айверсона, набрав как минимум 25 очков и 5 передач в первых 10 матчах сезона
21 минуту назад
Остин Ривз, вероятно, сыграет против «Шарлотт»
сегодня, 18:53
«Майами» – это дом Пэта Райли для проблемных игроков». Журналист Айра Уиндерман считает, что обмен Джа Морэнта в «Хит» вполне реален
сегодня, 18:39
Зак Лавин о старте сезона «Сакраменто»: «Ситуация, конечно, разочаровывает»
сегодня, 17:44
Торин Принс выбыл на продолжительный срок из-за грыжи межпозвонкового диска (Шэмс Чарания)
сегодня, 17:25
НБА. «Сан-Антонио» встретится с «Чикаго», «Даллас» примет «Милуоки» и другие матчи
сегодня, 17:04
Рик Карлайл: «Ти Джей Макконнелл уже близок к возвращению»
сегодня, 16:53
Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» и «Денвер» сохраняют лидерство, «Детройт» поднялся в Топ-10
сегодня, 16:30
Журналист Джон Крочински: «Если к концу декабря «Миннесота» все еще будет буксовать, клуб может всерьез рассмотреть вариант с Морэнтом»
сегодня, 16:07
Тим Макмэн: «С очень высокой вероятностью Нико Харрисона уволят уже в середине сезона»
сегодня, 15:20
Ко всем новостям
Последние новости
Иффе Лундберг не сыграет с «Фенербахче» из-за небольшого повреждения
44 минуты назад
Несколько клубов Евролиги интересуются Чарльзом Бэсси (Маттео Андреани)
сегодня, 19:35
Адриатическая лига. «Илирия» выиграла у «Спартака Суботица»
сегодня, 19:13
«Детройт» подпишет двухсторонний контракт с Уэнделлом Муром и отчислит Колби Джонса (Майкл Скотто)
сегодня, 19:10
Эргин Атаман о роли Кеннета Фарида: «Он будет получать 15-20 минут за матч»
сегодня, 18:18
Скотти Уилбекин пропустит от двух до трех недель из-за проблем с коленом
сегодня, 15:43
Данк Самсона Руженцева и аллей-уп Трента Фрэйзера на Андрея Мартюка – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
сегодня, 14:52Видео
Дарио Гергя официально стал новым главным тренером сборной Боснии и Герцеговины
сегодня, 14:27
Хавьер Паскуаль на переговорах с «Барселоной» запросил усиление состава двумя игроками (Маттео Андреани)
сегодня, 14:10
Миллер, Тримбл, Далтон, Тасич и Попов – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
сегодня, 13:52Фото