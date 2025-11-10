«Монако» прокомментировал временный запрет на регистрацию новых игроков в Евролиге

«Монако» прокомментировал ограничения на регистрацию игроков в Евролиге.

«Монако» опубликовал официальное заявление после того, как финансовая комиссия Евролиги временно заблокировала клубу регистрацию новых игроков и тренеров.

«Баскетбольный клуб «Монако » подтверждает, что был уведомлен о принятой финансовой панелью Евролиги временной мере по запросу комиссии по финансовому контролю.

Эта мера, временно ограничивающая регистрацию новых игроков или тренеров в соревнованиях Евролиги, носит исключительно процедурный характер и не является санкцией или окончательным решением.

Клуб подчеркивает, что всегда действовал с полной прозрачностью и добросовестностью, своевременно выполняя все требования Евролиги и других регулирующих органов.

«Монако» полностью соблюдает принципы финансовой стабильности и честной игры и будет тесно сотрудничать с финансовой панелью для скорейшего и окончательного урегулирования этого вопроса», – говорится в заявлении клуба.