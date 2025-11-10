Рик Карлайл: «Ти Джей Макконнелл уже близок к возвращению»
Разыгрывающий «Индианы» Ти Джей Макконнелл близок к возвращению на площадку.
Главный тренер «Индианы» Рик Карлайл поделился позитивными новостями о восстановлении разыгрывающего Ти Джея Макконнелла. 33-летний баскетболист получил травму задней поверхности бедра еще 7 октября в предсезонном матче с «Миннесотой» и с тех пор не выходил на площадку.
«Ти Джей уже близок к возвращению. Сегодня у него была тренировка, я пока не знаю, как она прошла, но слышал, что он постепенно увеличивает нагрузку», – приводит слова Карлайла The Indianapolis Star.
Прошлогодние финалисты НБА начали сезон с разочаровывающего результата 1-9 и рассчитывают, что возвращение Макконнелла и других ключевых игроков поможет команде стабилизировать игру в ближайшие недели.
