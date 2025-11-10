0

Рик Карлайл: «Ти Джей Макконнелл уже близок к возвращению»

Разыгрывающий «Индианы» Ти Джей Макконнелл близок к возвращению на площадку.

Главный тренер «Индианы» Рик Карлайл поделился позитивными новостями о восстановлении разыгрывающего Ти Джея Макконнелла. 33-летний баскетболист получил травму задней поверхности бедра еще 7 октября в предсезонном матче с «Миннесотой» и с тех пор не выходил на площадку.

«Ти Джей уже близок к возвращению. Сегодня у него была тренировка, я пока не знаю, как она прошла, но слышал, что он постепенно увеличивает нагрузку», – приводит слова Карлайла The Indianapolis Star.

Прошлогодние финалисты НБА начали сезон с разочаровывающего результата 1-9 и рассчитывают, что возвращение Макконнелла и других ключевых игроков поможет команде стабилизировать игру в ближайшие недели.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Indianapolis Sta
logoИндиана
logoТи Джей Макконнелл
logoРик Карлайл
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Эндрю Нембхард восстановился от травмы и вернулся в состав «Индианы»
вчера, 07:21
Майлз Тернер о зеленом паркете «Милуоки» в кубке НБА: «Выглядит лучше желтого»
8 ноября, 17:37Фото
«Индиана» отчислила Мэка Маккланга и подписала Монте Морриса
6 ноября, 20:57
Главные новости
Тайриз Макси повторил достижение Аллена Айверсона, набрав как минимум 25 очков и 5 передач в первых 10 матчах сезона
16 минут назад
Остин Ривз, вероятно, сыграет против «Шарлотт»
сегодня, 18:53
«Майами» – это дом Пэта Райли для проблемных игроков». Журналист Айра Уиндерман считает, что обмен Джа Морэнта в «Хит» вполне реален
сегодня, 18:39
Зак Лавин о старте сезона «Сакраменто»: «Ситуация, конечно, разочаровывает»
сегодня, 17:44
Торин Принс выбыл на продолжительный срок из-за грыжи межпозвонкового диска (Шэмс Чарания)
сегодня, 17:25
НБА. «Сан-Антонио» встретится с «Чикаго», «Даллас» примет «Милуоки» и другие матчи
сегодня, 17:04
Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» и «Денвер» сохраняют лидерство, «Детройт» поднялся в Топ-10
сегодня, 16:30
Журналист Джон Крочински: «Если к концу декабря «Миннесота» все еще будет буксовать, клуб может всерьез рассмотреть вариант с Морэнтом»
сегодня, 16:07
Тим Макмэн: «С очень высокой вероятностью Нико Харрисона уволят уже в середине сезона»
сегодня, 15:20
Евролига запретила «Монако» регистрировать новых игроков
сегодня, 14:43
Ко всем новостям
Последние новости
Иффе Лундберг не сыграет с «Фенербахче» из-за небольшого повреждения
39 минут назад
Несколько клубов Евролиги интересуются Чарльзом Бэсси (Маттео Андреани)
55 минут назад
Адриатическая лига. «Илирия» выиграла у «Спартака Суботица»
сегодня, 19:13
«Детройт» подпишет двухсторонний контракт с Уэнделлом Муром и отчислит Колби Джонса (Майкл Скотто)
сегодня, 19:10
Эргин Атаман о роли Кеннета Фарида: «Он будет получать 15-20 минут за матч»
сегодня, 18:18
«Монако» прокомментировал временный запрет на регистрацию новых игроков в Евролиге
сегодня, 18:02
Скотти Уилбекин пропустит от двух до трех недель из-за проблем с коленом
сегодня, 15:43
Данк Самсона Руженцева и аллей-уп Трента Фрэйзера на Андрея Мартюка – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
сегодня, 14:52Видео
Дарио Гергя официально стал новым главным тренером сборной Боснии и Герцеговины
сегодня, 14:27
Хавьер Паскуаль на переговорах с «Барселоной» запросил усиление состава двумя игроками (Маттео Андреани)
сегодня, 14:10