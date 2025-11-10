Стефен Карри пропустил третий матч подряд из-за болезни

Стефен Карри остается вне игры из-за болезни.

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри в воскресенье пропустил третий матч подряд из-за продолжающейся болезни. Калифорнийская команда без своего лидера обыграла «Индиану» со счетом 114:83.

Карри заболел после недавнего выезда «Уорриорз» в Индианаполис и Милуоки. Он отыграл на фоне недуга во вторник в домашнем матче против «Финикса», отметив, что чувствовал себя обессиленным во второй половине. Стефен оставался в Сан-Франциско во время выездных поражений «воинов» в Сакраменто в среду и Денвере в пятницу.

После четырех дней отдыха участие Карри в матче против «Пэйсерс» изначально находилось под вопросом, но медицинский штаб решил проявить осторожность и исключил его из состава.

Есть надежда, что разыгрывающий вернется в строй во вторник в Оклахома-Сити, где «Голден Стэйт » проведет первый в серии из шести выездных матчей.