0

Стефен Карри пропустил третий матч подряд из-за болезни

Стефен Карри остается вне игры из-за болезни.

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри в воскресенье пропустил третий матч подряд из-за продолжающейся болезни. Калифорнийская команда без своего лидера обыграла «Индиану» со счетом 114:83.

Карри заболел после недавнего выезда «Уорриорз» в Индианаполис и Милуоки. Он отыграл на фоне недуга во вторник в домашнем матче против «Финикса», отметив, что чувствовал себя обессиленным во второй половине. Стефен оставался в Сан-Франциско во время выездных поражений «воинов» в Сакраменто в среду и Денвере в пятницу.

После четырех дней отдыха участие Карри в матче против «Пэйсерс» изначально находилось под вопросом, но медицинский штаб решил проявить осторожность и исключил его из состава.

Есть надежда, что разыгрывающий вернется в строй во вторник в Оклахома-Сити, где «Голден Стэйт» проведет первый в серии из шести выездных матчей.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
травмы
logoНБА
logoГолден Стэйт
logoСтефен Карри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джимми Батлер пропустит матч с «Портлендом» из-за растяжения лодыжки, Дрэймонд Грин получит отдых
14 октября, 09:51
Стеф Карри пропустит матч с «Лейкерс» и вернется в игре с «Портлендом»
11 октября, 20:30
Стефен Карри пройдет повторную оценку состояния в субботу, если «Уорриорз» удастся продлить серию
14 мая, 17:00
Стефен Карри не сыграет в 5-м матче серии против «Миннесоты»
14 мая, 14:00
Главные новости
Име Удока: «Для Шенгюна дуэли с европейскими звездами носят принципиальный характер»
7 минут назад
Шэй Гилджес-Александер набрал 35 очков, «Тандер» вернулись с «-19» и обыграли «Гриззлис»
10 минут назадВидео
Кейд Каннингем о 8-2 на старте сезона: «В это легко поверить. Не верилось скорее в 14-68 пару лет назад»
27 минут назад
Жорди Фернандес о переводе Егора Дёмина в стартовый состав: «Я даю ему игровое время, но это не значит, что он не должен становиться еще лучше»
31 минуту назад
Джордан Уолш исполнил ключевой 3-очковый в матче с «Орландо»
38 минут назадВидео
Кейд Каннингем забил постер-данк через Андре Драммонда, Тайриз Макси ответил данком через Каннингема
50 минут назадВидео
Джа Морэнту не понравился вопрос про слабую реализацию: «Хотите, чтобы я снова лез под кольцо без оглядки и получал травмы?»
51 минуту назад
НБА. 37 очков Янниса Адетокумбо не хватило «Милуоки» для победы над «Хьюстоном», 26 очков и 11 передач Кейда Каннингема помогли «Детройту» одолеть «Филадельфию» и другие результаты
сегодня, 05:19
Джейлен Грин пропустит от 4 до 6 недель с повреждением мышцы задней поверхности бедра
сегодня, 05:15
Юдонис Хаслем понял, что пора заканчивать карьеру, когда в «Майами» пришел Хассан Уайтсайд, а потом отыграл еще 9 лет
сегодня, 05:10
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Дубай» победил «Студентски центар», «Цедевита Олимпия» разгромила «Вену»
вчера, 20:47
ACB. «Ховентуд» уступил «Реалу», «Бильбао» уверенно обыграл «Сарагосу» и другие результаты
вчера, 20:25
Чемпионат Франции. «Монако» победил «Сен-Кантен», «Париж» разгромил «Лимож»
вчера, 20:22
Чемпионат Италии. «Брешия» разгромила «Триест», «Виртус» одержал победу над «Реджо-Эмилией» и другие результаты
вчера, 19:53
Чемпионат Турции. 25 очков Джоны Мэтьюза помогли «Бешикташу» взять верх над «Анадолу Эфесом», «Галатасарай» выиграл у «Мерсина» и другие результаты
вчера, 19:49
Кеннет Фарид официально стал игроком «Панатинаикоса»
вчера, 18:09
«Барселона» намерена уволить Жоана Пеньярройю. Главный кандидат на замену – Хавьер Паскуаль (Маттео Андреани)
вчера, 17:46
Михал Соколовски продолжит карьеру в «Каршияке»
вчера, 16:51
Василий Карасев после поражения от «Пари НН»: «Даже с плохим процентом трехочковых, с промахами со штрафных, мы набрали 84 очка. Но в защите – полное безобразие»
вчера, 16:39
Сергей Козин после победы над МБА-МАИ: «Такие матчи забираются только на характере. Парни собрались, сыграли за себя и за того парня»
вчера, 15:57