«Клипперс» – одна из команд, которая может претендовать на Джа Морэнта

Согласно сообщению инсайдера Бретта Сигела, «Клипперс » считаются в лиге одной из команд, за которыми стоит следить, если Джа Морэнт станет доступен для обмена.

«Еще одна команда, которую в лиге упоминают в связи с возможной доступностью Морэнта, – это «Клипперс». Стив Балмер никогда не боится бороться за звездные таланты, и, учитывая, что Джеймс Харден не молодеет, приобретение 26-летнего разыгрывающего с таким динамичным и взрывным стилем игры, как у Морэнта, было бы выгодным», – написал Сигел.

Морэнт подписал с «Мемфисом » пятилетнее продление контракта на сумму 197 миллионов долларов в 2022 году. Звездный защитник будет зарабатывать 39,4 миллиона долларов в текущем сезоне, 42,2 миллиона в сезоне-2026/27 и 44,9 миллиона в сезоне-2027/28, который станет последним годом его контракта.

Большинство осведомленных лиц в НБА считают, что Морэнту не нравится играть под руководством главного тренера Туомаса Иисало, который сменил Тэйлора Дженкинса в прошлом сезоне.