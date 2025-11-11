Тим Бонтемпс: «Кейд Каннингем – второй по силе игрок на Востоке после Янниса»
Известный журналист ESPN Тим Бонтемпс оценил прогресс лидера «Детройта» Кейда Каннингема и поставил его на второе место среди игроков Восточной конференции.
«Я считаю Кейда Каннингема вторым лучшим игроком на Востоке – выше него я ставлю только Янниса. «Детройт» выглядит как команда, которая надолго закрепится на вершине конференции. После того как я посмотрел игру Кейда, я убедился в этом.
Конечно, можно спорить в пользу Донована Митчелла, Джейлена Брансона или Тайриза Макси. Очевидно, что Джейсон Тейтум и Тайриз Халибертон, будь они здоровы, тоже были бы в этой дискуссии.
Но Кейд – парень ростом 198 см, который полностью управляет игрой. Его габариты позволяют ему быть полезным и в защите. Он всегда контролирует ситуацию, играет плавно и разумно. Не знаю, я бы не предпочел ему никого, кроме Янниса.
А тот факт, что его вообще можно ставить в один ряд с этими игроками, означает, что «Детройт» уже находится на одном уровне с «Кливлендом» и «Нью-Йорком» на вершине Востока. Возможно, они заняли ту нишу, которую, как мы все предполагали, займет «Орландо», – заявил Тим Бонтемпс в подкасте ESPN.