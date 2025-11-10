  • Спортс
Тайриз Макси повторил достижение Аллена Айверсона, набрав как минимум 25 очков и 5 передач в первых 10 матчах сезона

Разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси повторил достижение Аллена Айверсона.

Тайриз Макси повторил уникальное достижение Аллена Айверсона (сезон-2005/06), став лишь вторым игроком в истории НБА, который набрал 25+ очков и отдал 5+ передач в каждом из первых 10 матчей сезона.

За этот отрезок Макси в среднем набирает 33,2 очка, 4,9 подбора и 8,2 передачи за 41 минуту на площадке.

