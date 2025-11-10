Никола Йокич и Кейд Каннингем – лучшие игроки недели в НБА

НБА назвала Николу Йокича и Кейда Каннингема игроками недели.

30-летний центровой «Денвера » и 24-летний разыгрывающий «Детройта » были признаны лучшими игроками недели в Западной и Восточной конференциях НБА соответственно. Награда вручена за третью неделю регулярного чемпионата-2025/26 сезона (3 – 9 ноября).

Йокич на минувшей неделе набирал 31,3 очка, 11,3 подбора и 13,3 передачи в среднем за игру. «Наггетс» выиграли четыре матча из четырех.

«Пистонс» также завершили неделю с результатом 4-0. Показатели Каннингема составили 31 очко, 3,3 подбора и 9,8 передач в среднем за матч.