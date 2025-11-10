«Партизан» опубликовал официальное заявление, в котором потребовал справедливого судейства в Евролиге

«Партизан» потребовал справедливого судейства в Евролиге.

Белградский «Партизан » опубликовал официальное заявление, в котором призвал к последовательному судейству и равным условиям для всех команд в Евролиге.

Клуб выделил несколько спорных моментов в первых девяти матчах сезона, включая несуществующий фол на Джабари Паркере в игре с «Миланом», не зафиксированный выход мяча за пределы площадки в матче с «Барселоной» и кардинальный дисбаланс в штрафных бросках (31:5) в игре с «Олимпиакосом».

«Партизан» не требует особых условий или снисходительности – мы требуем лишь стабильного судейства в предстоящих матчах и возможности на равных бороться за победы.

Чтобы обеспечить честность, клуб будет запрашивать независимый анализ судейства после каждой игры, стремясь поднять этот ключевой аспект соревнований на уровень, гарантирующий равные условия для всех», – говорится в заявлении.