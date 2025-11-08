Джа Морэнт показал обидный жест Д’Анджело Расселлу после попадания

Джа Морэнт показал обидный жест Д’Анджело Расселлу.

Лидер «Мемфиса » Джа Морэнт дал понять, что защитник «Далласа » Д’Анджело Расселл недостаточно хорош, чтобы справиться с ним в защите.

Морэнт после попадания показал пальцами, что Расселл «маленький».

«Гризлис» победили со счетом 118:104, в активе Джа 21 очко, 35 подборов и 13 передач.