Джа Морэнт показал обидный жест Д’Анджело Расселлу после попадания
Джа Морэнт показал обидный жест Д’Анджело Расселлу.
Лидер «Мемфиса» Джа Морэнт дал понять, что защитник «Далласа» Д’Анджело Расселл недостаточно хорош, чтобы справиться с ним в защите.
Морэнт после попадания показал пальцами, что Расселл «маленький».
«Гризлис» победили со счетом 118:104, в активе Джа 21 очко, 35 подборов и 13 передач.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Hoop Central
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости