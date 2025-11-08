Видео
1

Джа Морэнт показал обидный жест Д’Анджело Расселлу после попадания

Джа Морэнт показал обидный жест Д’Анджело Расселлу.

Лидер «Мемфиса» Джа Морэнт дал понять, что защитник «Далласа» Д’Анджело Расселл недостаточно хорош, чтобы справиться с ним в защите.

Морэнт после попадания показал пальцами, что Расселл «маленький».

«Гризлис» победили со счетом 118:104, в активе Джа 21 очко, 35 подборов и 13 передач.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Hoop Central
logoБаскетбол - видео
logoДжа Морэнт
logoДаллас
logoМемфис
logoНБА
logoД’Анджело Расселл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Анонимный руководитель клуба НБА: «Обмен Морэнта может принести «Мемфису» пакет активов, аналогичный тому, что «Бруклин» получил за Ирвинга»
6 ноября, 18:31
Кевин Дюрэнт – отцу Джа Морэнта: «Мы знаем, что это твой последний уик-энд здесь. Наслаждайся!»
6 ноября, 16:45Видео
На счету Джа Морэнта 28+8+7 и победный бросок в матче с «Финиксом»
30 октября, 05:47Видео
Главные новости
Вембаньяма поставил сверху через Дюрэнта
10 минут назадВидео
НБА. 41+15+9 Янниса Адетокумбо помогли «Милуоки» обыграть «Чикаго», «Денвер» принимает «Голден Стэйт» и другие матчи
27 минут назадLive
Кэм Томас пропустит 3-4 недели из-за травмы
31 минуту назад
Евролига. 29 очков Лайлса помогли «Реалу» победить «Барселону», «Жальгирис» справился с «Валенсией» и другие результаты
вчера, 21:28
«Гонка за MVP». Шэй Гилджес-Александер, Яннис Адетокумбо и Никола Йокич возглавляют первый выпуск рейтинга от НБА
вчера, 20:30
Де’Аарон Фокс вернется в состав «Сперс» в матче против «Нового Орлеана»
вчера, 20:15
Джа Морэнт заявил Туомасу Иисало, что постоянные замены являются причиной отсутствия энтузиазма игроков «Мемфиса»
вчера, 19:59
Скаут НБА: «Ламело Болл талантлив, но несерьезно относится к баскетболу. Тяжело построить победный коллектив вокруг его стиля игры»
вчера, 19:52
«Даллас», мне кажется, что атака берет титулы». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
вчера, 19:34Фото
«Даллас» рассмотрит варианты использования Клэя Томпсона в обменах
вчера, 19:05
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Удине» уступил «Венеции», «Реджо-Эмилия» проиграла «Тревизо»
вчера, 21:52
Чемпионат Франции. «Нанси» победил «Шоле»
вчера, 21:35
Адриатическая лига. «Игокеа» обыграла «Сплит», «Босна Роял» победил «Задар»
вчера, 21:21
«Филадельфия» отправила новичка Джони Брума в лигу развития
вчера, 19:25
Инсайдер Брайан Уиндхорст продлил контракт с ESPN
вчера, 19:15
Ростислав Вергун: «Сегодня мы были на порядок лучше себя самих»
вчера, 18:40
Евгений Пашутин: «2-й матч подряд, где совершенная ошибка в концовке стоила нам игры»
вчера, 18:26
Однолетний контракт Прешеса Ачиувы с «Сакраменто» не гарантирован
вчера, 18:08
Защитник Джастин Холидэй продолжит карьеру в «Гуанчжоу»
вчера, 17:59
Виктор Оладипо планирует играть в G-лиге
вчера, 17:41