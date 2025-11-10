Остин Ривз, вероятно, сыграет против «Шарлотт»
Разыгрывающий «Лейкерс» Остин Ривз, вероятно, примет участие в матче с «Шарлотт». Игрок, пропустивший последние три игры «озерников» из-за растяжения паховых мышц, получил статус «вероятно сыграет» перед предстоящей встречей с «Хорнетс».
В текущем сезоне Ривз является одним из лидеров «Лейкерс» и набирает в среднем 31,1 очка, 5,1 подбора и 9,3 передачи за матч.
