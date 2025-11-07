0

Евролига. «Барселона» примет «Реал», «Жальгирис» сыграет с «Валенсией» и другие матчи

Сегодня пройдут четыре матча регулярного сезона Евролиги.

«Барселона» встретится с «Реалом» в «Эль-Класико», литовский «Жальгирис» примет испанскую «Валенсию».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 7-2, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 7-2, Жальгирис Литва – 6-2, Монако – 6-3, Валенсия Испания – 5-3, Олимпиакос Греция – 5-3, Барселона Испания – 5-3, Панатинаикос Греция – 5-4, Бавария Германия – 5-4, Реал Испания – 4-4, Париж Франция – 4-5, Виртус Италия – 4-5, Фенербахче Турция – 4-5, Партизан Сербия – 3-5, Анадолу Эфес Турция – 3-5, Милан Италия – 3-5, Дубай ОАЭ – 3-6, Баскония Испания – 3-6, Маккаби Тель-Авив Израиль – 2-7, Виллербан Франция – 2-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoЕвролига
результаты
logoБарселона
logoЖальгирис
logoАнадолу Эфес
logoМилан
logoВаленсия
logoПартизан
logoОлимпиакос
logoРеал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кеннет Фарид близок к переходу в «Панатинаикос»
сегодня, 07:15
Евролига. 36 очков Дуэйна Бэйкона не спасли «Дубай» от поражения «Хапоэлю», «Фенербахче» уверенно обыграл «Виллербан» и другие результаты
вчера, 20:59
Алексей Лень дебютирует в Евролиге в матче с «Барселоной»
вчера, 17:22
Главные новости
Брэдли Бил об освистывании болельщиками «Санс»: «Всем не угодишь»
28 минут назад
Джейлен Грин о дебюте за «Финикс»: «Был так взволнован, что не смог нормально поспать»
52 минуты назад
Кеннет Фарид близок к переходу в «Панатинаикос»
сегодня, 07:15
Брэдли Бил набрал 5 очков (2 из 14 с игры) в первом матче против «Финикса» после ухода из команды
сегодня, 06:59
Джей Джей Редик отметил вклад Деандре Эйтона: «Он весь сезон играет феноменально»
сегодня, 06:41
Кристиан Вуд с помощью оружия отогнал грабителей, проникших в его дом
сегодня, 06:19
Джейлен Грин набрал 29 очков за 23 минуты в дебютном матче за «Финикс»
сегодня, 05:20Видео
Дэймон Джонс заявил о своей невиновности по делу о незаконных ставках
сегодня, 05:03
НБА. 29 очков Джейлена Грина помогли «Финиксу» разобраться с «Клипперс»
сегодня, 04:47
Стефен Карри пропустит матч с «Денвером» из-за продолжающейся болезни
сегодня, 04:42
Ко всем новостям
Последние новости
Единая лига ВТБ. «Бетсити Парма» встретится с «Уралмашем»
5 минут назад
Волосы Джейлена Брауна в третий раз покрасили форму соперника
сегодня, 05:59Видео
Чет Холмгрен и Алекс Карузо готовы сыграть против «Сакраменто»
сегодня, 05:41
Чемпионат Италии. 33 очка Нэйта Джонсона помогли «Динамо Сассари» обыграть «Канту», «Кремона» победила «Тренто»
вчера, 21:40
ФИБА сняла временную дисквалификацию с Федерации баскетбола Великобритании
вчера, 18:46
Алексей Лень дебютирует в Евролиге в матче с «Барселоной»
вчера, 17:22
Премьер-лига. Женщины. УГМК разгромил курское «Динамо», «Ника» уверенно обыграла «Енисей» и другие результаты
вчера, 16:51
Джанан Муса вернется на паркет в течение 2–4 недель
вчера, 15:03
Джабари Паркер и Ваня Маринкович не сыграют с «Олимпиакосом»
вчера, 13:42
Даррин Питерсон обгоняет Эй Джей Дибанцу и Кэмерона Бузера в предварительном прогнозе на драфт-2026 от The Athletic
вчера, 11:58