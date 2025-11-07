Евролига. «Барселона» примет «Реал», «Жальгирис» сыграет с «Валенсией» и другие матчи
Сегодня пройдут четыре матча регулярного сезона Евролиги.
«Барселона» встретится с «Реалом» в «Эль-Класико», литовский «Жальгирис» примет испанскую «Валенсию».
Регулярный чемпионат
Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 7-2, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 7-2, Жальгирис Литва – 6-2, Монако – 6-3, Валенсия Испания – 5-3, Олимпиакос Греция – 5-3, Барселона Испания – 5-3, Панатинаикос Греция – 5-4, Бавария Германия – 5-4, Реал Испания – 4-4, Париж Франция – 4-5, Виртус Италия – 4-5, Фенербахче Турция – 4-5, Партизан Сербия – 3-5, Анадолу Эфес Турция – 3-5, Милан Италия – 3-5, Дубай ОАЭ – 3-6, Баскония Испания – 3-6, Маккаби Тель-Авив Израиль – 2-7, Виллербан Франция – 2-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
