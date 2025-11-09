После 533 дней отсутствия Кинан Эванс снова вышел на площадку и дебютировал за «Олимпиакос»
Кинан Эванс вернулся на площадку после 533 дней отсутствия.
29-летний разыгрывающий Кинан Эванс дебютировал за «Олимпиакос», вернувшись на площадку после 533 дней вынужденного отсутствия из-за травм. Для баскетболиста это был первый официальный матч с мая 2024 года.
Эванс помог своей команде разгромить «Кардицас» со счетом 102:82 в матче чемпионата Греции. Уже в первой атаке после выхода на площадку он попал трехочковый, вызвав бурю эмоций на трибунах.
В итоге американский разыгрывающий набрал 15 очков, сделал 5 передач за 19 минут игрового времени, реализовав 5 из 6 бросков с игры.
