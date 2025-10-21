  • Спортс
Фото
1

Обладатели индивидуальных наград сезона НБА проведут первые матчи регулярки со специальными нашивками

НБА отметит достижения лучших игроков сезона-24/25.

Форма обладателей индивидуальных наград минувшего чемпионата будет выделяться на старте нового розыгрыша. 

Такие игроки, как Шэй Гилджес-Александер (MVP), Эван Мобли («Мистер замок») и Стефон Касл (Новичок года), получат соответствующие нашивки над логотипом Nike на лицевой стороне формы.

Члены символических пятерок, сборных лучших новичков и защитных игроков также получат специальные нашивки. Индивидуальные награды имеют приоритет над ними. Например, Гилджес-Александер будет носить только нашивку MVP, хотя он и был включен в первую сборную сезона НБА.

Специальные патчи будут использоваться только в дебютном матче сезона, их получат 35 игроков лиги. Затем форма будет продана на аукционе. Каждый игрок получит экземпляр на хранение.

Главный тренер «Кавальерс» Кенни Эткинсон (Тренер года) и генеральный менеджер «Тандер» Сэм Прести (Управленец года) также получат специальные отметки в знак признания своих достижений.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Баскетбол - фото
logoСтефон Касл
игровая форма
logoНБА
logoЭван Мобли
logoШэй Гилджес-Александер
