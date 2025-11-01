Тео Пинсон: «На месте «Лейкерс» я бы обменял Леброна. Когда он вернется в ноябре, ты не получишь от Остина Ривза того, что видишь сейчас»

Пинсон считает, что возвращение Джеймса разрушит командную химию.

«На месте «Лейкерс» я бы обменял Брона. У них есть проблема, и проблема в том, что они выигрывают и выглядят так, как выглядят. Это ставит Леброна в ужасное положение. Это просто безумие, потому что тебе буквально придется избавиться от Леброна Джеймса. Когда Брон вернется в ноябре, ты не получишь от Остина Ривза того, что видишь сейчас. Это сойдет на нет. Так что пришло время», – сказал бывший игрок НБА.

Пинсон считает, что расцвет Ривза позволил другим баскетболистам играть более свободно и уверенно, без необходимости подстраиваться под Леброна.

«Это чистейшее свидетельство того, что парни свободны. Они не исполняют роль. Ты можешь выходить на площадку и играть в баскетбол, потому что когда они играют, они уважают Ривза, но Ривз – это не Брон, так что это не похоже на «я должен прямо сейчас отдать ему эту чертову передачу», – сказал Пинсон.

Дебют Леброна Джеймса в новом сезоне откладывается минимум до середины ноября из-за ишиаса. Без Джеймса «Лейкерс» одержали 4 победы в 6 матчах, а Остин Ривз набирает в среднем 32 очка за игру.