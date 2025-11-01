  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Тео Пинсон: «На месте «Лейкерс» я бы обменял Леброна. Когда он вернется в ноябре, ты не получишь от Остина Ривза того, что видишь сейчас»
23

Тео Пинсон: «На месте «Лейкерс» я бы обменял Леброна. Когда он вернется в ноябре, ты не получишь от Остина Ривза того, что видишь сейчас»

Пинсон считает, что возвращение Джеймса разрушит командную химию.

«На месте «Лейкерс» я бы обменял Брона. У них есть проблема, и проблема в том, что они выигрывают и выглядят так, как выглядят. Это ставит Леброна в ужасное положение. Это просто безумие, потому что тебе буквально придется избавиться от Леброна Джеймса. Когда Брон вернется в ноябре, ты не получишь от Остина Ривза того, что видишь сейчас. Это сойдет на нет. Так что пришло время», – сказал бывший игрок НБА.

Пинсон считает, что расцвет Ривза позволил другим баскетболистам играть более свободно и уверенно, без необходимости подстраиваться под Леброна.

«Это чистейшее свидетельство того, что парни свободны. Они не исполняют роль. Ты можешь выходить на площадку и играть в баскетбол, потому что когда они играют, они уважают Ривза, но Ривз – это не Брон, так что это не похоже на «я должен прямо сейчас отдать ему эту чертову передачу», – сказал Пинсон.

Дебют Леброна Джеймса в новом сезоне откладывается минимум до середины ноября из-за ишиаса. Без Джеймса «Лейкерс» одержали 4 победы в 6 матчах, а Остин Ривз набирает в среднем 32 очка за игру.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст To The Baha
logoЛейкерс
logoНБА
logoТео Пинсон
logoОстин Ривз
logoЛеброн Джеймс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Кон Книппел обновил рекорд карьеры – 24 очка в матче с «Ютой»
43 минуты назадВидео
Остин Ривз о навесе на Бронни Джеймса: «Должно быть, я первый человек в истории НБА, кто сыграл аллей-уп и с отцом, и с сыном»
сегодня, 09:57
165 очков Луки Дончича – лучший показатель в истории «Лейкерс» в первых четырех матчах сезона
сегодня, 09:35
Джей Джей Редик объяснил, почему выпустил Бронни Джеймса в решающие моменты матча с «Майами»: «Он был очень хорош в опеке игрока с мячом»
сегодня, 09:11
У Виктора Вембаньямы 9+9+2 в игре против «Финикса», 4 из 14 с игры и 6 потерь
сегодня, 08:07
Шэй Гилджес-Александер набрал 30 очков в игре с «Пеликанс», «Оклахома» – единственная команда, идущая без поражений (7-0)
сегодня, 07:43Видео
Лука Дончич оформил трипл-дабл (29+11+10) в матче с «Майами»
сегодня, 07:07Видео
Джош Харт играет, несмотря на повреждение нерва в бросковой руке
сегодня, 06:52
НБА. 28 очков и 13 передач Букера помогли «Финиксу» нанести «Сан-Антонио» первое поражение в сезоне, трипл-дабл Дончича (29+11+10) позволил «Лейкерс» справиться с «Майами» и другие результаты
сегодня, 06:40
«Какого ### ты творишь?! Боже!!!» Джей Джей Редик пришел в ярость от игры Джексона Хэйса
сегодня, 06:26Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Защитник «Портленда» Блэйк Уэсли получил травму стопы
сегодня, 08:49
Адриатическая лига. «Дубай» сыграет с «Партизаном», «Борац Чачак» примет ФМП
сегодня, 08:35
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» примет «Манису»
сегодня, 08:26
Джоэл Эмбиид выложил гифку с «непристойным» жестом судьи и тэгнул аккаунт НБА
сегодня, 07:25
Саша Обрадович: «Джаред Батлер – талант высокого уровня и будет важен для нас»
вчера, 21:10
ACB. 24 очка Луваву-Кабарро помогли «Басконии» обыграть «Тенерифе», «Мурсия» победила «Барселону» и другие результаты
вчера, 20:29
Торнике Шенгелия получил травму голеностопа в концовке матча против «Мурсии»
вчера, 20:24
Адриатическая лига. Рывок 13-0 в четвертой четверти позволил «Спартаку Суботица» обыграть «Црвену Звезду»
вчера, 20:04
Чемпионат Франции. «Монако» уверенно обыграл «Лимож», «Булазак» крупно проиграл «Парижу»
вчера, 20:00
Омер Юртсевен выбыл на три недели из-за травмы приводящей мышцы
вчера, 19:37