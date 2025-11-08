Видео
1

Айзейя Хартенштайн набрал 33 очка и 19 подборов в матче с «Сакраменто»

Айзейя Хартенштайн провел один из лучших матчей в карьере.

Центровой «Оклахомы» Айзейя Хартенштайн набрал рекордные в карьере 33 очка при 14/17 с игры и 5/6 с линии во встрече с «Сакраменто» (132:101).

В активе Хартенштайна также 19 подборов, 3 передачи, 1 перехват и 3 блок-шота за 31 минуту на площадке.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: YouTube NBA
logoНБА
logoСакраменто
logoАйзейя Хартенштайн
logoОклахома-Сити
logoБаскетбол - видео
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. 41+15+9 Янниса Адетокумбо помогли «Милуоки» обыграть «Чикаго», «Денвер» разгромил «Голден Стэйт» и другие результаты
49 минут назад
Чет Холмгрен и Алекс Карузо готовы сыграть против «Сакраменто»
вчера, 05:41
Дени Авдия был близок к трипл-даблу (26+10+9), «Портленд» отыгрался с «-22» против «Оклахомы»
6 ноября, 07:05Видео
Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл (23+16+10) в победной игре с «Уорриорз»
6 ноября, 06:50Видео
Главные новости
Хайме Хакес заставил защитника упасть на пол и воткнул сверху
13 минут назадВидео
Желько Обрадович об экспансии НБА в Европу: «Надо защищать европейский баскетбол и делать это вместе»
14 минут назад
Расселл Уэстбрук повалил Эджея Митчелла на паркет, получил неспортивный фол
31 минуту назадВидео
«Хорош на тренировках и не падает духом». «Мэверикс» не знают, сыграет ли Энтони Дэвис в следующем матче
33 минуты назад
Многие клубы НБА проявляют интерес к Хосе Альварадо
48 минут назад
НБА. 41+15+9 Янниса Адетокумбо помогли «Милуоки» обыграть «Чикаго», «Денвер» разгромил «Голден Стэйт» и другие результаты
49 минут назад
Виктор Лахин оформил дабл-дабл (16+12) в дебютном матче G-лиги
51 минуту назад
Эрик Споэльстра после победы над «Хорнетс»: «Конечно, мне бы хотелось сейчас отправиться домой»
58 минут назад
Ричард Джефферсон о проблемах с волосами у Джейлена Брауна: «Присоединяйся к клубу»
сегодня, 06:36
Аарон Гордон раскачал Бадди Хилда и забил постер-данк через Квинтена Поста
сегодня, 06:30Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Удине» уступил «Венеции», «Реджо-Эмилия» проиграла «Тревизо»
вчера, 21:52
Чемпионат Франции. «Нанси» победил «Шоле»
вчера, 21:35
Адриатическая лига. «Игокеа» обыграла «Сплит», «Босна Роял» победил «Задар»
вчера, 21:21
«Филадельфия» отправила новичка Джони Брума в лигу развития
вчера, 19:25
Инсайдер Брайан Уиндхорст продлил контракт с ESPN
вчера, 19:15
Ростислав Вергун: «Сегодня мы были на порядок лучше себя самих»
вчера, 18:40
Евгений Пашутин: «2-й матч подряд, где совершенная ошибка в концовке стоила нам игры»
вчера, 18:26
Однолетний контракт Прешеса Ачиувы с «Сакраменто» не гарантирован
вчера, 18:08
Защитник Джастин Холидэй продолжит карьеру в «Гуанчжоу»
вчера, 17:59
Виктор Оладипо планирует играть в G-лиге
вчера, 17:41