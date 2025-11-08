Айзейя Хартенштайн набрал 33 очка и 19 подборов в матче с «Сакраменто»
Айзейя Хартенштайн провел один из лучших матчей в карьере.
Центровой «Оклахомы» Айзейя Хартенштайн набрал рекордные в карьере 33 очка при 14/17 с игры и 5/6 с линии во встрече с «Сакраменто» (132:101).
В активе Хартенштайна также 19 подборов, 3 передачи, 1 перехват и 3 блок-шота за 31 минуту на площадке.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: YouTube NBA
