Ламело Болл пропустит матч с «Новым Орлеаном» из-за травмы голеностопа

Разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл не сможет помочь команде в матче против «Нового Орлеана» из-за травмы голеностопа, сообщает инсайдер ESPN Марк Спирс.

Это будет уже второй подряд пропущенный матч для звездного защитника. Ожидается, что он сможет вернуться на площадку в пятницу, в игре против «Майами».

В текущем сезоне Ламело Болл сыграл в шести матчах, набирая в среднем 23,3 очка, 7,8 подбора и 9,8 передачи за 33 минуты на площадке.

Источник: страница инсайдера Марка Спирса в соцсети X
