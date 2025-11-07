Менеджер НБА: «Если Ламело Болл, Джа Морэнт и Трэй Янг одновременно выйдут на рынок, к Боллу будет наибольший интерес»

НБА все еще верит в потенциал Ламело Болла.

Разыгрывающий «Шарлотт » Ламело Болл до сих пор не играл в плей-офф, недавно защитник в очередной раз получил травму голеностопа. Баскетболист проводит 6-й сезон в лиге, но отыграл только 237 матчей.

«Он до сих пор не знает, кто он такой. Но его талант все еще заставляет в него верить», – заявил скаут с Запада НБА.

«Он талантлив, но несерьезно относится к баскетболу. Тяжело построить победный коллектив вокруг его стиля игры с учетом того, что он себе позволяет на площадке.

Взял бы его кто-нибудь со скидкой? Безусловно. Но «Хорнетс» не сделают на него никаких скидок», – заключил другой скаут.

«Если Ламело Болл, Джа Морэнт и Трэй Янг одновременно выйдут на рынок, к Боллу будет наибольший интерес. Но это все чисто гипотетически», – поделился менеджер одного из клубов.