Дрэймонд Грин раскритиковал Пола Джорджа за приостановку подкаста: «Нельзя брать перерыв, когда дела идут плохо»

Грин считает, что Джорджу следует продолжать подкаст, несмотря на проблемы.

Форвард «Голден Стэйт » Дрэймонд Грин упрекнул форварда «Филадельфии» Пола Джорджа за то, что тот поставил свой подкаст Podcast P with Paul George на паузу.

«Должен сказать, я обожаю подкаст Podcast P... Но я больше не могу ставить его в свою тройку лучших... Когда наступают трудные времена, нельзя так изящно откланиваться, Пи. Ты должен пробиваться через нелегкие периоды, потому что это наша сущность. Мы тоже ведем подкасты. Нельзя брать перерыв, когда дела идут плохо», – сказал Грин.

Последний выпуск подкаста Пола Джорджа вышел в конце июля.

Форвард «Сиксерс» еще не дебютировал в текущем сезоне. На выходных он встретится с медиками , чтобы решить вопрос о возвращении на площадку после перенесенной летом операции на колене.