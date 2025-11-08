Аарон Гордон раскачал Бадди Хилда и забил постер-данк через Квинтена Поста

В одном из эпизодов матча против «Голден Стэйт » форвард «Денвера » Аарон Гордон с помощью перевода за спиной и кроссовера ушел от защищавшегося против него Бадди Хилда и завершил атаку данком через форварда Квентина Поста.

По итогам встречи Гордон записал на свой счет 18 очков, «Наггетс» разгромили «Уорриорс» – 129:104.