Аарон Гордон раскачал Бадди Хилда и забил постер-данк через Квинтена Поста
В одном из эпизодов матча против «Голден Стэйт» форвард «Денвера» Аарон Гордон с помощью перевода за спиной и кроссовера ушел от защищавшегося против него Бадди Хилда и завершил атаку данком через форварда Квентина Поста.
По итогам встречи Гордон записал на свой счет 18 очков, «Наггетс» разгромили «Уорриорс» – 129:104.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал House of Highlights
