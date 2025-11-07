0

Кеннет Фарид близок к переходу в «Панатинаикос»

По данным источников Eurohoops, форвард/центровой Кеннет Фарид (35 лет, 203 см) заключит контракт с «Панатинаикосом» сроком до конца сезона, и греческий клуб уже выкупил его соглашение с тайваньским «ГостХоукс».

Фарид возвращается в Европу после того, как в прошлом сезоне играл за итальянскую «Реджо-Эмилию», а в прошлом – за московский ЦСКА. В итальянском чемпионате игрок набирал 8 очков, 6,7 подбора и 1 блок-шот в среднем.

Форвард был выбран «Денвером» на драфте НБА 2011 года под 22-м номером и выступал за сборную США на чемпионате мира по баскетболу 2014 года, где выиграл золотую медаль и был включен в символическую сборную турнира.

В последний раз он играл в НБА в 2019 году. На счету 35-летнего баскетболиста 478 матчей в регулярных сезонах и 18 в плей-офф.

«Панатинаикос» в настоящее время из-за травм остался без Матиаса Лессора, Ришона Холмса и Омера Юртсевена, имея в составе Янниса Кузелоглу в качестве единственного центрового.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Eurohoops
logoПанатинаикос
logoЕвролига
возможные переходы
logoчемпионат Греции
logoКеннет Фарид
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Эргин Атаман: «В 90% случаев недоволен выступлением Ти Джей Шортса»
вчера, 10:30
Яннис Адетокумбо о европейском проекте НБА: «Было бы здорово устроить встречу чемпионов, чтобы узнать, кто лучший в мире»
5 ноября, 09:59
Костас Слукас продлил контракт с «Панатинаикосом» еще на один сезон
4 ноября, 16:35
Главные новости
Брэдли Бил об освистывании болельщиками «Санс»: «Всем не угодишь»
26 минут назад
Джейлен Грин о дебюте за «Финикс»: «Был так взволнован, что не смог нормально поспать»
50 минут назад
Брэдли Бил набрал 5 очков (2 из 14 с игры) в первом матче против «Финикса» после ухода из команды
сегодня, 06:59
Джей Джей Редик отметил вклад Деандре Эйтона: «Он весь сезон играет феноменально»
сегодня, 06:41
Кристиан Вуд с помощью оружия отогнал грабителей, проникших в его дом
сегодня, 06:19
Джейлен Грин набрал 29 очков за 23 минуты в дебютном матче за «Финикс»
сегодня, 05:20Видео
Дэймон Джонс заявил о своей невиновности по делу о незаконных ставках
сегодня, 05:03
НБА. 29 очков Джейлена Грина помогли «Финиксу» разобраться с «Клипперс»
сегодня, 04:47
Стефен Карри пропустит матч с «Денвером» из-за продолжающейся болезни
сегодня, 04:42
«Детройт» укомплектовал состав, подписав отчисленного из «Сакраменто» Айзека Джонса
сегодня, 04:26
Ко всем новостям
Последние новости
Единая лига ВТБ. «Бетсити Парма» встретится с «Уралмашем»
3 минуты назад
Евролига. «Барселона» примет «Реал», «Жальгирис» сыграет с «Валенсией» и другие матчи
11 минут назад
Волосы Джейлена Брауна в третий раз покрасили форму соперника
сегодня, 05:59Видео
Чет Холмгрен и Алекс Карузо готовы сыграть против «Сакраменто»
сегодня, 05:41
Чемпионат Италии. 33 очка Нэйта Джонсона помогли «Динамо Сассари» обыграть «Канту», «Кремона» победила «Тренто»
вчера, 21:40
ФИБА сняла временную дисквалификацию с Федерации баскетбола Великобритании
вчера, 18:46
Алексей Лень дебютирует в Евролиге в матче с «Барселоной»
вчера, 17:22
Премьер-лига. Женщины. УГМК разгромил курское «Динамо», «Ника» уверенно обыграла «Енисей» и другие результаты
вчера, 16:51
Джанан Муса вернется на паркет в течение 2–4 недель
вчера, 15:03
Джабари Паркер и Ваня Маринкович не сыграют с «Олимпиакосом»
вчера, 13:42