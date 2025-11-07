Кеннет Фарид близок к переходу в «Панатинаикос»

По данным источников Eurohoops, форвард/центровой Кеннет Фарид (35 лет, 203 см) заключит контракт с «Панатинаикосом » сроком до конца сезона, и греческий клуб уже выкупил его соглашение с тайваньским «ГостХоукс».

Фарид возвращается в Европу после того, как в прошлом сезоне играл за итальянскую «Реджо-Эмилию», а в прошлом – за московский ЦСКА. В итальянском чемпионате игрок набирал 8 очков, 6,7 подбора и 1 блок-шот в среднем.

Форвард был выбран «Денвером» на драфте НБА 2011 года под 22-м номером и выступал за сборную США на чемпионате мира по баскетболу 2014 года, где выиграл золотую медаль и был включен в символическую сборную турнира.

В последний раз он играл в НБА в 2019 году. На счету 35-летнего баскетболиста 478 матчей в регулярных сезонах и 18 в плей-офф.

«Панатинаикос» в настоящее время из-за травм остался без Матиаса Лессора, Ришона Холмса и Омера Юртсевена, имея в составе Янниса Кузелоглу в качестве единственного центрового.