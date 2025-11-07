0

У Матиаса Лессора осложнение, возвращение игрока в состав «Панатинаикоса» откладывается

Матиас Лессор продолжит реабилитацию из-за осложнений.

«Большой» «Панатинаикоса» Матиас Лессор получил перелом в декабре прошлого года, временно возвращался в «Финале четырех» Евролиги, усугубил травму и должен был вернуться в ближайшее время.

Во время тренировки Лессор почувствовал дискомфорт в голеностопе. Обследование выявило отек. Медицинский штаб клуба вынужден был переработать план восстановления баскетболиста.

Новый график реабилитации пока не раскрывается.

