У Матиаса Лессора осложнение, возвращение игрока в состав «Панатинаикоса» откладывается

Матиас Лессор продолжит реабилитацию из-за осложнений.

«Большой» «Панатинаикоса » Матиас Лессор получил перелом в декабре прошлого года, временно возвращался в «Финале четырех» Евролиги, усугубил травму и должен был вернуться в ближайшее время.

Во время тренировки Лессор почувствовал дискомфорт в голеностопе. Обследование выявило отек. Медицинский штаб клуба вынужден был переработать план восстановления баскетболиста.

Новый график реабилитации пока не раскрывается.