У Матиаса Лессора осложнение, возвращение игрока в состав «Панатинаикоса» откладывается
Матиас Лессор продолжит реабилитацию из-за осложнений.
«Большой» «Панатинаикоса» Матиас Лессор получил перелом в декабре прошлого года, временно возвращался в «Финале четырех» Евролиги, усугубил травму и должен был вернуться в ближайшее время.
Во время тренировки Лессор почувствовал дискомфорт в голеностопе. Обследование выявило отек. Медицинский штаб клуба вынужден был переработать план восстановления баскетболиста.
Новый график реабилитации пока не раскрывается.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Панатинаикоса»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости