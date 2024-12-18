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Дарвин Хэм об увольнении из «Лейкерс»: «В любой другой команде со мной продлили бы контракт»

Дарвин Хэм высказался об увольнении с поста главного тренера «Лейкерс».

«После такого успеха, которого я добился в «Лейкерс», клянусь Богом, в любой другой команде со мной, вероятно, продлили бы контракт. Я говорю не об ощущениях, а о фактах. Мы прошли путь от непопадания в плей-офф до финала конференции, и мы выиграли внутрисезонный турнир.

Все говорят о том, что мы проиграли «Денверу», но никто не говорит о том, как мы добрались до «Денвера». Мы победили молодую команду «Мемфиса», и мы победили Стефена Карри и «Голден Стэйт», – сказал бывший главный тренер «Лейкерс», ныне ассистент «Милуоки».

Хэм был отправлен в отставку после вылета «Лейкерс» в первом раунде плей-офф от «Денвера» (1-4).

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Legion Hoops в соцсети X
logoДарвин Хэм
logoЛейкерс
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logoМилуоки
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