Энтони Дэвис пропустит два следующих матча «Далласа»

Стала известна степень серьезности травмы Энтони Дэвиса.

Звездный бигмен «Далласа» пропустит как минимум два матча после того, как МРТ-обследование выявило легкое растяжение левой икроножной мышцы.

Дэвис пройдет повторное обследование после возвращения «Мэверикс» из Мехико, где команде предстоит сыграть с «Пистонс» и «Рокетс».

Энтони травмировался в среду во встрече с «Индианой». Средние показатели 32-летнего баскетболиста в 5 матчах – 20,8 очка, 10,2 подбора и 2,2 передачи.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
