Лестер Киньонес попробует пробиться в состав «Орландо»

«Мэджик» просмотрят Лестера Киньонеса.

24-летний защитник (193 см) присоединится к команде и попробует получить стандартное или двустороннее соглашение.

Киньонес провел 3 сезона в НБА, отыграв 54 матча и набирая в них 4,8 очка, 1,7 подбора и 1,1 передачи за 11 минут в среднем.

Прошлый чемпионат баскетболист завершал в «Новом Орлеане», в 9 играх за команду на его счету 8,6 очка и 2,6 передачи за 18,4 минуты.