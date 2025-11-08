Эрик Споэльстра после победы над «Хорнетс»: «Конечно, мне бы хотелось сейчас отправиться домой»

Эрик Споэльстра рассказал о своих эмоциях после сильного пожара в его доме.

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра после победы над «Шарлотт» (126:108) рассказал о своих переживаниях на фоне сгоревшего дома.

«Эмоций много. Я обычный человек, такой же, как и все. В последние часы был сильно занят, решая все вопросы с детьми, а потом еще и готовясь к игре. Знаете, меня вдруг осенило, прямо сейчас, после игры, что мне просто хочется пойти домой.

О моих детях, конечно же, позаботились. Я увижусь с ними сегодня вечером. Но в идеальном мире я бы сейчас предпочел вернуться домой», – признался Споэльстра.