«Майами» обновил клубный рекорд по набранным очкам за одну четверть в матче с «Шарлотт» – 53

«Майами» обновил клубный рекорд по очкам за одну четверть.

Баскетболисты «Хит» набрали 53 очка в стартовой четверти матча против «Хорнетс» (53:33). 

Это новый рекорд клуба и второй показатель за всю историю НБА для стартовых 12-минуток. 

Рекорд НБА по количеству очков в первых четвертях принадлежит «Голден Стэйт» – 55 за первые 12 минут встречи с «Портлендом» 9 апреля 2023 года. Если брать любую четверть, то 53 очка флоридцев стали повторением 9-го результата в истории лиги.

Во второй четверти «Майами» пропустил рывок 2:27 и набрал всего 19 очков, но в итоге все же победил со счетом 126:108.

Игра проходила через день после того, как дом главного тренера «Хит» Эрика Споэльстра сгорел в пожаре.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
