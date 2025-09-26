  • Спортс
«Мне все лучше и лучше». Пол Джордж пропустит тренировочный лагерь «Сиксерс» из-за летней травмы колена

Пол Джордж рассказал о текущем состоянии.

Форвард отыграл 41 матч в своем первом сезоне за «Филадельфию». Джордж получил травму колена в июле во время тренировки. Ему потребовалась артроскопическая операция.

Игрок пропустит тренировочный лагерь.

«Мне становится все лучше и лучше. Чувствую себя все более сильным. Сейчас мне лучше, чем на этом этапе в прошлом году», – поделился форвард.

Команда не намерена спешить и даст ему время на возвращение в оптимальную форму.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
травмы
logoПол Джордж
logoФиладельфия
logoНБА
