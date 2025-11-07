«Последнее препятствие». Пол Джордж пройдет обследование на этих выходных

«Филадельфия » сообщила, что форвард Пол Джордж встретится с медиками на выходных, чтобы решить вопрос о возвращении на площадку.

Главный тренер Ник Нерс назвал обследование «последним препятствием». Джордж еще не играл в этом сезоне. В прошлом чемпионате он провел 41 матч, набирая 16,2 очка, 5,3 подбора и 4,3 передачи за 32,5 минуты в среднем.