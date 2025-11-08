Ричард Джефферсон о проблеме Вембаньямы: «Настолько уникален, что непонятно, на кого ему равняться»

Ричард Джефферсон назвал неожиданную проблему Виктора Вембаньямы.

Экс-игрок НБА, а ныне эксперт считает, что звезде «Сперс» Виктору Вембаньяме и его тренерам неоткуда брать информацию об оптимальном использовании игроков его плана.

«Вемби, конечно, доминирует, но в его случае мы не имеем человека, который делал бы примерно то же самое до него и на которого можно было бы равняться. Нет стандарта, образца для подражания. Даже у Леброна были примеры, скажем, Мэджик Джонсон, Скотти Пиппен. Кобе Брайант мог ориентироваться на Майкла Джордана.

То есть такой стандарт, глядя на который можно сказать: «Вот кто я такой, я один из этих парней, которые доминировали на площадке с таким же набором навыков». Но Вемби таков, что ранее никогда не было игрока, подобного ему. И хотя мы знаем, что он может доминировать, на кого ему ориентироваться, чтобы доминировать на стабильном уровне, когда его просто невозможно остановить?

Это игрок, который значительно превосходит все похожие стандарты, которые мы когда-либо видели. Это означает, что тренеру намного сложнее понять, как его лучше использовать. Скажем, его тело становится намного сильнее. Но как его лучше использовать? Аналогов просто нет», – заключил Джефферсон.