  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Ричард Джефферсон о проблеме Вембаньямы: «Настолько уникален, что непонятно, на кого ему равняться»
1

Ричард Джефферсон о проблеме Вембаньямы: «Настолько уникален, что непонятно, на кого ему равняться»

Ричард Джефферсон назвал неожиданную проблему Виктора Вембаньямы.

Экс-игрок НБА, а ныне эксперт считает, что звезде «Сперс» Виктору Вембаньяме и его тренерам неоткуда брать информацию об оптимальном использовании игроков его плана.

«Вемби, конечно, доминирует, но в его случае мы не имеем человека, который делал бы примерно то же самое до него и на которого можно было бы равняться. Нет стандарта, образца для подражания. Даже у Леброна были примеры, скажем, Мэджик Джонсон, Скотти Пиппен. Кобе Брайант мог ориентироваться на Майкла Джордана.

То есть такой стандарт, глядя на который можно сказать: «Вот кто я такой, я один из этих парней, которые доминировали на площадке с таким же набором навыков». Но Вемби таков, что ранее никогда не было игрока, подобного ему. И хотя мы знаем, что он может доминировать, на кого ему ориентироваться, чтобы доминировать на стабильном уровне, когда его просто невозможно остановить?

Это игрок, который значительно превосходит все похожие стандарты, которые мы когда-либо видели. Это означает, что тренеру намного сложнее понять, как его лучше использовать. Скажем, его тело становится намного сильнее. Но как его лучше использовать? Аналогов просто нет», – заключил Джефферсон.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
logoНБА
logoВиктор Вембаньяма
logoСан-Антонио
logoРичард Джефферсон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Вембаньяма поставил сверху через Дюрэнта
сегодня, 04:30Видео
Джей Джей Редик отметил вклад Деандре Эйтона: «Он весь сезон играет феноменально»
вчера, 06:41
Виктор Вембаньяма: «На мне стали сдваиваться гораздо быстрее. К нам готовы, я начал торопиться»
6 ноября, 10:17
Джей Джей Редик об игре со «Сперс»: «У Руи Хатимуры 2 самых важных действия в матче»
6 ноября, 09:45Видео
Главные новости
Дрэймонд Грин раскритиковал Пола Джорджа за приостановку подкаста: «Нельзя брать перерыв, когда дела идут плохо»
2 минуты назад
Айзейя Хартенштайн набрал 33 очка и 19 подборов в матче с «Сакраменто»
6 минут назадВидео
«Клипперс» – одна из команд, которая может претендовать на Джа Морэнта
23 минуты назад
Делонте Уэст был найден без сознания и отправлен в участок в целях его собственной безопасности
33 минуты назад
НБА. 41+15+9 Янниса Адетокумбо помогли «Милуоки» обыграть «Чикаго», «Денвер» разгромил «Голден Стэйт» и другие результаты
43 минуты назад
Джо Маззулла использовал звуки пулеметной стрельбы на тренировке «Бостона»
52 минуты назад
«Майами» обновил клубный рекорд по набранным очкам за одну четверть в матче с «Шарлотт» – 53
сегодня, 05:10
Брэдли Бил заявил, что «Финикс» не давал ему быть «тем самым парнем»: «Когда два тренера хотят, чтобы ты ставил заслоны, то ты уже не Брэд Бил»
сегодня, 05:04
Пол Пирс: «На месте генерального менеджера «Лейкерс» я бы обменял Леброна»
сегодня, 04:59
Егор Дёмин впервые вышел в старте «Бруклина» – 8 очков, 3 подбора, 7 передач
сегодня, 04:46Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Удине» уступил «Венеции», «Реджо-Эмилия» проиграла «Тревизо»
вчера, 21:52
Чемпионат Франции. «Нанси» победил «Шоле»
вчера, 21:35
Адриатическая лига. «Игокеа» обыграла «Сплит», «Босна Роял» победил «Задар»
вчера, 21:21
«Филадельфия» отправила новичка Джони Брума в лигу развития
вчера, 19:25
Инсайдер Брайан Уиндхорст продлил контракт с ESPN
вчера, 19:15
Ростислав Вергун: «Сегодня мы были на порядок лучше себя самих»
вчера, 18:40
Евгений Пашутин: «2-й матч подряд, где совершенная ошибка в концовке стоила нам игры»
вчера, 18:26
Однолетний контракт Прешеса Ачиувы с «Сакраменто» не гарантирован
вчера, 18:08
Защитник Джастин Холидэй продолжит карьеру в «Гуанчжоу»
вчера, 17:59
Виктор Оладипо планирует играть в G-лиге
вчера, 17:41