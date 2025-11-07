1

Джарен Джексон является первоочередной целью клубов НБА в связи с ситуацией в «Мемфисе»

Конфликт в «Гриззлис» привлек интерес к Джарену Джексону.

По информации источников, возможный уход Джа Морэнта из «Мемфиса» больше интересует другие клубы лиги не в плане самого разыгрывающего, а в плане будущего Джарена Джексона.

«Гриззлис» считают Морэнта и Джексона основой своего нынешнего проекта, и уход защитника может привести и к обмену форварда. У клуба хватает талантливой молодежи, а обмен защитника  Десмонда Бэйна в «Орландо» этим летом обеспечил команду активами на будущих драфтах.

«Он идеальная вспомогательная опция. Может играть где угодно. Редчайший тип баскетболиста», – поделился скаут с Востока.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoДжарен Джексон-младший
logoДжа Морэнт
logoНБА
возможные переходы
logoМемфис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Билл Симмонс: «Не знаю, какая сейчас ценность на рынке обменов у Джа Морэнта. Тайлера Хирро должно быть достаточно»
сегодня, 14:59
Кэм Ньютон: «Больше всего меня беспокоит то, что Джа Морэнт может оказаться в большом городе. Он умудряется попадать в неприятности в Мемфисе!»
сегодня, 13:45
Журналист Крис Мэнникс: «Мемфис» убежден, что связка Морэнт и Джексон-младший – это основа для команды, способной бороться за титул»
5 ноября, 18:02
Главные новости
«Последнее препятствие». Пол Джордж пройдет обследование на этих выходных
6 минут назад
Евролига. «Барселона» примет «Реал», «Жальгирис» сыграет с «Валенсией» и другие матчи
38 минут назадLive
Джордан Пул пропустит 7-10 дней из-за травмы бедра
53 минуты назад
Скаут НБА: «Ролевые игроки «Бакс» куда лучше, чем ожидалось. Ранний успех команды трудно было предвидеть»
сегодня, 17:15
Менеджер НБА: «Если Ламело Болл, Джа Морэнт и Трэй Янг одновременно выйдут на рынок, к Боллу будет наибольший интерес»
сегодня, 16:59
НБА. «Сан-Антонио» встретится с «Хьюстоном», «Денвер» примет «Голден Стэйт» и другие матчи
сегодня, 16:46
Менеджер НБА: «Трэй Янг – мотор «Хоукс». Интересно было бы посмотреть на команду без него»
сегодня, 16:35
Единая лига ВТБ. 25 очков Невельса помогли «Уралмашу» обыграть «Бетсити Парму» в гостях
сегодня, 16:30
Александр Гудумак выбыл минимум до конца 2025 года после операции на колене
сегодня, 15:41
«Нет смысла менять Зайона Уильямсона по нижней стоимости». В НБА разные мнения о будущем форварда «Нового Орлеана»
сегодня, 15:30
Ко всем новостям
Последние новости
Однолетний контракт Прешеса Ачиувы с «Сакраменто» не гарантирован
13 минут назад
Защитник Джастин Холидэй продолжит карьеру в «Гуанчжоу»
22 минуты назад
Виктор Оладипо планирует играть в G-лиге
40 минут назад
У Матиаса Лессора осложнение, возвращение игрока в состав «Панатинаикоса» откладывается
сегодня, 15:59
Форвард Амин Нуа присоединился к «Арису»
сегодня, 14:45Фото
Джош Нибо пропустит матч «Милана» против «Анадолу Эфеса» из-за рождения сына
сегодня, 14:30
«Милуоки» отправил Алекса Адетокумбо в G-лигу
сегодня, 13:30
Чемпионат Италии. «Удине» сыграет с «Венецией», «Реджо-Эмилия» примет «Тревизо»
сегодня, 08:35
Чемпионат Франции. «Нанси» сыграет с «Шоле»
сегодня, 12:25
Адриатическая лига. «Игокеа» примет «Сплит», «Задар» сыграет с «Босна Роял»
сегодня, 12:25