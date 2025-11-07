Джарен Джексон является первоочередной целью клубов НБА в связи с ситуацией в «Мемфисе»
Конфликт в «Гриззлис» привлек интерес к Джарену Джексону.
По информации источников, возможный уход Джа Морэнта из «Мемфиса» больше интересует другие клубы лиги не в плане самого разыгрывающего, а в плане будущего Джарена Джексона.
«Гриззлис» считают Морэнта и Джексона основой своего нынешнего проекта, и уход защитника может привести и к обмену форварда. У клуба хватает талантливой молодежи, а обмен защитника Десмонда Бэйна в «Орландо» этим летом обеспечил команду активами на будущих драфтах.
«Он идеальная вспомогательная опция. Может играть где угодно. Редчайший тип баскетболиста», – поделился скаут с Востока.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
