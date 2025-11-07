Кэм Ньютон: «Больше всего меня беспокоит то, что Джа Морэнт может оказаться в большом городе. Он умудряется попадать в неприятности в Мемфисе!»

Кэм Ньютон волнуется за будущее Джа Морэнта.

Телеведущий и MVP НФЛ-2015 Кэм Ньютон прокомментировал напряженную ситуацию в «Гриззлис».

«Джа Морэнт вернул «Мемфис» на карту НБА , такого игрока сложно отыскать. Клуб обязан разрядить обстановку.

Больше всего меня беспокоит то, что он может оказаться в большом городе: Атланте, Майами, Нью-Йорке, Далласе, Лос-Анджелесе. Люди обожают его, и никто не может ему возразить.

Морэнт умудрился найти неприятности в Мемфисе! Представьте, что будет, если он окажется в атмосфере Майами или Нью-Йорка. Ему надо оставаться в Мемфисе », – заключил Ньютон.