Кэм Ньютон: «Больше всего меня беспокоит то, что Джа Морэнт может оказаться в большом городе. Он умудряется попадать в неприятности в Мемфисе!»
Кэм Ньютон волнуется за будущее Джа Морэнта.
Телеведущий и MVP НФЛ-2015 Кэм Ньютон прокомментировал напряженную ситуацию в «Гриззлис».
«Джа Морэнт вернул «Мемфис» на карту НБА, такого игрока сложно отыскать. Клуб обязан разрядить обстановку.
Больше всего меня беспокоит то, что он может оказаться в большом городе: Атланте, Майами, Нью-Йорке, Далласе, Лос-Анджелесе. Люди обожают его, и никто не может ему возразить.
Морэнт умудрился найти неприятности в Мемфисе! Представьте, что будет, если он окажется в атмосфере Майами или Нью-Йорка. Ему надо оставаться в Мемфисе», – заключил Ньютон.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети 4th&1 with Cam Newton
