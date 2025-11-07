  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Кэм Ньютон: «Больше всего меня беспокоит то, что Джа Морэнт может оказаться в большом городе. Он умудряется попадать в неприятности в Мемфисе!»
1

Кэм Ньютон: «Больше всего меня беспокоит то, что Джа Морэнт может оказаться в большом городе. Он умудряется попадать в неприятности в Мемфисе!»

Кэм Ньютон волнуется за будущее Джа Морэнта.

Телеведущий и MVP НФЛ-2015 Кэм Ньютон прокомментировал напряженную ситуацию в «Гриззлис».

«Джа Морэнт вернул «Мемфис» на карту НБА, такого игрока сложно отыскать. Клуб обязан разрядить обстановку.

Больше всего меня беспокоит то, что он может оказаться в большом городе: Атланте, Майами, Нью-Йорке, Далласе, Лос-Анджелесе. Люди обожают его, и никто не может ему возразить.

Морэнт умудрился найти неприятности в Мемфисе! Представьте, что будет, если он окажется в атмосфере Майами или Нью-Йорка. Ему надо оставаться в Мемфисе», – заключил Ньютон.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети 4th&1 with Cam Newton
logoДжа Морэнт
logoМемфис
возможные переходы
logoКэмерон Ньютон
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Мемфис» не планирует обменивать Джа Морэнта «на данном этапе»
сегодня, 09:13
Джа Морэнт отдаляется от команды, напряжение с Туомасом Иисало усиливается (Келли Айко)
вчера, 20:40
Анонимный руководитель клуба НБА: «Обмен Морэнта может принести «Мемфису» пакет активов, аналогичный тому, что «Бруклин» получил за Ирвинга»
вчера, 18:31
Главные новости
«Октябрь 2027». Джордж Айвазоглу четко обозначил время запуска европейской лиги от НБА и назвал 12 городов-участников
14 минут назад
Спенсер Динуидди о переходе в «Баварию»: «Евролига очень конкурентна. Высокоуровневый баскетбол, которым можно наслаждаться в погоне за мечтой»
41 минуту назад
Тони Паркер стал главным тренером юниорской сборной Франции U17
51 минуту назад
«Даллас» демонстрирует худший атакующий рейтинг (103,2) со времен «Оклахомы»-2020/21
57 минут назад
Родителям арестованного за мошенничество Дэймона Джонса пришлось использовать дом в Хьюстоне в качестве залога для освобождения бывшего игрока
сегодня, 13:15
Единая лига ВТБ. «Бетсити Парма» встретится с «Уралмашем»
сегодня, 08:26
Евролига. «Барселона» примет «Реал», «Жальгирис» сыграет с «Валенсией» и другие матчи
сегодня, 12:25
Дрэймонд Грин: «Нужно быть осторожным, используя Купера Флэгга на позиции разыгрывающего. Как только ты теряешь уверенность в себе в этой лиге, вернуть ее почти невозможно»
сегодня, 12:22
«Я недостаточно хорошо ее тренировал». Керр – о своей команде в Фэнтези НФЛ
сегодня, 12:10Видео
Антон Понкрашов: «Никогда не разделял баскетбол 5х5 и 3х3. Просто люблю саму игру, а на одно кольцо или на два, в зале или на улице – не столь важно»
сегодня, 12:06
Ко всем новостям
Последние новости
Форвард Амин Нуа присоединился к «Арису»
11 минут назадФото
Джош Нибо пропустит матч «Милана» против «Анадолу Эфеса» из-за рождения сына
26 минут назад
«Милуоки» отправил Алекса Адетокумбо в G-лигу
сегодня, 13:30
Чемпионат Италии. «Удине» сыграет с «Венецией», «Реджо-Эмилия» примет «Тревизо»
сегодня, 08:35
Чемпионат Франции. «Нанси» сыграет с «Шоле»
сегодня, 12:25
Адриатическая лига. «Игокеа» примет «Сплит», «Задар» сыграет с «Босна Роял»
сегодня, 12:25
Волосы Джейлена Брауна в третий раз покрасили форму соперника
сегодня, 05:59Видео
Чет Холмгрен и Алекс Карузо готовы сыграть против «Сакраменто»
сегодня, 05:41
Чемпионат Италии. 33 очка Нэйта Джонсона помогли «Динамо Сассари» обыграть «Канту», «Кремона» победила «Тренто»
вчера, 21:40
ФИБА сняла временную дисквалификацию с Федерации баскетбола Великобритании
вчера, 18:46