Однолетний контракт Прешеса Ачиувы с «Сакраменто» не гарантирован
Появились подробности соглашения Прешеса Ачиувы.
26-летний форвард Прешес Ачиува начал 6-й сезон в НБА в составе «Сакраменто». Появились подробности его соглашения.
Баскетболист подписал однолетний негарантированный контракт и постарается доказать право на место в ротации клуба.
В прошлом сезоне Ачиува выступал за «Нью-Йорк», принял участие в 57 матчах и в среднем набирал 6,6 очка и 5,6 подбора за 20,5 минуты на площадке.
В первом матче за «Кингз» на его счету 4 очка и 3 подбора за 9,3 минуты.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
