Евгений Пашутин: «2-й матч подряд, где совершенная ошибка в концовке стоила нам игры»

Евгений Пашутин прокомментировал домашнее поражение.

«Бетсити Парма» впервые в этом сезоне проиграла у себя дома. Форвард «Уралмаша» Тайрелл Нельсон забросил из-под кольца за 1 секунду до финальной сирены и принес гостям минимальную победу – 88:87.

«Думаю, что это был тяжелый матч. Мы знали, что «Уралмаш» будет в полном составе. Начали немного мягко, дали сопернику почуствовать свою игру, они забивали из-под кольца, а мы совершали много ошибок. Отмечу отдельно 9 подборов екатеринбуржцев на нашем щите в начале встречи. Потом мы сделали корректировки и стали лучше защищаться. Тем не менее гости сегодня атаковали издалека с высочайшим процентом, особенно Гарретт Невельс. Старались играть с ним ближе и не давать ему легкие броски. Думаю, что команда проявила характер, а поддержка зала была феноменальной, спасибо нашим болельщикам!

При -10 нам удалось вернуться в игру, сегодня здорово проявил себя Глеб Фирсов (21 очко – рекорд карьеры), и в защите, и в нападении. К сожалению, это 2-й матч подряд, где совершенная ошибка в концовке стоила нам игры. В Санкт-Петербурге не подобрали и не вынесли. Сегодня пропустили 2 очка за 2 секунды до конца матча. У нас было 2 фола, могли их использовать, но не разобрались в защите и пропустили Нэльсона под кольцо, не успев сфолить. И ошибка на выносе мяча за 0,9 секунды до конца. В таких ситуациях важен фокус внимания. Мы сделали все, чтобы победить, но эти два момента решили исход. Надо отдать должное команде, все боролись до конца, вернулись в игру. У нас есть характер, и мы можем противостоять всем командам Лиги, но нам важно сохранять фокус до конца матча», – поделился главный тренер Евгений Пашутин.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Единой лиги ВТБ
