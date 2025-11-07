0

Ростислав Вергун: «Сегодня мы были на порядок лучше себя самих»

«Уралмаш» нанес «Бетсити Парме» первое поражение в Перми. Команды сравнялись по результатам в этом сезоне (5-4).

«Играть в «Молоте» очень и очень тяжело. Я бы отметил профессионализм команды. Чтобы бороться за что-то серьезное, у тебя должен быть опредленный уровень: технический, такстический и другие. Сегодня мы были на порядок лучше себя самих, если в расчет брать среднестатистическое вступление по сезону. Наверное, нам это помогло. Отметил бы 24 передачи как признак очень хорошей командной игры. Очень рад за наших болельщиков, что они получили колоссальные эмоции, рад и за пермяков! Думаю, что они увидят еще много побед и хороших игр своей команды. Это спорт, значит сегодня должно было быть так», – заявил главный тренер Ростислав Вергун.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Единой лиги ВТБ
logoЕдиная лига ВТБ
logoРостислав Вергун
logoБЕТСИТИ ПАРМА
logoУралмаш
