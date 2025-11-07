0

«Мемфис» не планирует обменивать Джа Морэнта «на данном этапе»

По информации инсайдера Джейка Фишера из The Stein Line, «Гриззлис» пока не собираются рассматривать сделки с участием Джа Морэнта.

«Несмотря на все источники, которые уверяют нас, что Джа Морэнт действительно перешел в эту категорию [игроков, которых могут обменять], со стороны «Мемфиса» не было ни одного надежного сообщения, которое бы намекало, что они вообще рассматривают возможность попытки обменять своего безусловно самого популярного игрока. По крайней мере, не на данном этапе», – написал Фишер.

Морэнт подписал с «Мемфисом» пятилетнее продление контракта на сумму 197 миллионов долларов в 2022 году. Звездный защитник будет зарабатывать 39,4 миллиона долларов в текущем сезоне, 42,2 миллиона в сезоне-2026/27 и 44,9 миллиона в сезоне-2027/28, который станет последним годом его контракта.

«Гриззлис» имеют результат 3-8. Большинство осведомленных лиц в НБА считают, что Морэнту не нравится играть под руководством главного тренера Туомаса Иисало, который сменил Тэйлора Дженкинса в прошлом сезоне.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: marcstein.substack.com
logoДжа Морэнт
Туомас Иисало
logoНБА
logoМемфис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джа Морэнт отдаляется от команды, напряжение с Туомасом Иисало усиливается (Келли Айко)
вчера, 20:40
Анонимный руководитель клуба НБА: «Обмен Морэнта может принести «Мемфису» пакет активов, аналогичный тому, что «Бруклин» получил за Ирвинга»
вчера, 18:31
Кевин Дюрэнт – отцу Джа Морэнта: «Мы знаем, что это твой последний уик-энд здесь. Наслаждайся!»
вчера, 16:45Видео
Главные новости
Джейлен Браун о видео с новой жертвой его волос: «ИИ совсем распоясался»
11 минут назад
236-сантиметровый Оливье Риу стал самым высоким игроком в истории NCAA
32 минуты назадВидео
Брэдли Бил об освистывании болельщиками «Санс»: «Всем не угодишь»
сегодня, 08:03
Джейлен Грин о дебюте за «Финикс»: «Был так взволнован, что не смог нормально поспать»
сегодня, 07:39
Кеннет Фарид близок к переходу в «Панатинаикос»
сегодня, 07:15
Брэдли Бил набрал 5 очков (2 из 14 с игры) в первом матче против «Финикса» после ухода из команды
сегодня, 06:59
Джей Джей Редик отметил вклад Деандре Эйтона: «Он весь сезон играет феноменально»
сегодня, 06:41
Кристиан Вуд с помощью оружия отогнал грабителей, проникших в его дом
сегодня, 06:19
Джейлен Грин набрал 29 очков за 23 минуты в дебютном матче за «Финикс»
сегодня, 05:20Видео
Дэймон Джонс заявил о своей невиновности по делу о незаконных ставках
сегодня, 05:03
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Игокеа» примет «Сплит», «Задар» сыграет с «Босна Роял»
сегодня, 08:50
Чемпионат Франции. «Нанси» сыграет с «Шоле»
сегодня, 08:41
Чемпионат Италии. «Удине» сыграет с «Венецией», «Реджо-Эмилия» примет «Тревизо»
сегодня, 08:35
Единая лига ВТБ. «Бетсити Парма» встретится с «Уралмашем»
сегодня, 08:26
Евролига. «Барселона» примет «Реал», «Жальгирис» сыграет с «Валенсией» и другие матчи
сегодня, 08:18
Волосы Джейлена Брауна в третий раз покрасили форму соперника
сегодня, 05:59Видео
Чет Холмгрен и Алекс Карузо готовы сыграть против «Сакраменто»
сегодня, 05:41
Чемпионат Италии. 33 очка Нэйта Джонсона помогли «Динамо Сассари» обыграть «Канту», «Кремона» победила «Тренто»
вчера, 21:40
ФИБА сняла временную дисквалификацию с Федерации баскетбола Великобритании
вчера, 18:46
Алексей Лень дебютирует в Евролиге в матче с «Барселоной»
вчера, 17:22