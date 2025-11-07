«Мемфис» не планирует обменивать Джа Морэнта «на данном этапе»

По информации инсайдера Джейка Фишера из The Stein Line, «Гриззлис» пока не собираются рассматривать сделки с участием Джа Морэнта .

«Несмотря на все источники, которые уверяют нас, что Джа Морэнт действительно перешел в эту категорию [игроков, которых могут обменять], со стороны «Мемфиса » не было ни одного надежного сообщения, которое бы намекало, что они вообще рассматривают возможность попытки обменять своего безусловно самого популярного игрока. По крайней мере, не на данном этапе», – написал Фишер.

Морэнт подписал с «Мемфисом» пятилетнее продление контракта на сумму 197 миллионов долларов в 2022 году. Звездный защитник будет зарабатывать 39,4 миллиона долларов в текущем сезоне, 42,2 миллиона в сезоне-2026/27 и 44,9 миллиона в сезоне-2027/28, который станет последним годом его контракта.

«Гриззлис» имеют результат 3-8. Большинство осведомленных лиц в НБА считают, что Морэнту не нравится играть под руководством главного тренера Туомаса Иисало , который сменил Тэйлора Дженкинса в прошлом сезоне.