Джордан Пул пропустит 7-10 дней из-за травмы бедра
Защитник «Пеликанс» Джордан Пул выбыл из состава из-за растяжения мышц бедра.
Пул поучаствовал в первой победе сезона над «Шарлотт», но не вышел на следующую, также успешную, игру с «Далласом».
Клуб сообщает, что защитник пропустит минимум 7-10 дней, после чего пройдет повторное обследование.
Пул набирает 17,3 очка и 3,4 передачи за 30,3 минуты в среднем в своем первом сезоне за «Новый Орлеан».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Нового Орлеана»
