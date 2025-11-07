0

Джордан Пул пропустит 7-10 дней из-за травмы бедра

Защитник «Пеликанс» Джордан Пул выбыл из состава из-за растяжения мышц бедра.

Пул поучаствовал в первой победе сезона над «Шарлотт», но не вышел на следующую, также успешную, игру с «Далласом».

Клуб сообщает, что защитник пропустит минимум 7-10 дней, после чего пройдет повторное обследование.

Пул набирает 17,3 очка и 3,4 передачи за 30,3 минуты в среднем в своем первом сезоне за «Новый Орлеан».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Нового Орлеана»
logoНБА
logoДжордан Пул
logoНовый Орлеан
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Энтони Дэвис и Дерек Лайвли пропустят игру с «Пеликанс» и пройдут обследование на этой неделе
5 ноября, 05:20
Зайон Уильямсон пропустит 7-10 дней из-за растяжения подколенного сухожилия
4 ноября, 21:52
Ламело Болл пропустит матч с «Новым Орлеаном» из-за травмы голеностопа
4 ноября, 19:21
Главные новости
«Последнее препятствие». Пол Джордж пройдет обследование на этих выходных
3 минуты назад
Джарен Джексон является первоочередной целью клубов НБА в связи с ситуацией в «Мемфисе»
28 минут назад
Евролига. «Барселона» примет «Реал», «Жальгирис» сыграет с «Валенсией» и другие матчи
35 минут назадLive
Скаут НБА: «Ролевые игроки «Бакс» куда лучше, чем ожидалось. Ранний успех команды трудно было предвидеть»
сегодня, 17:15
Менеджер НБА: «Если Ламело Болл, Джа Морэнт и Трэй Янг одновременно выйдут на рынок, к Боллу будет наибольший интерес»
сегодня, 16:59
НБА. «Сан-Антонио» встретится с «Хьюстоном», «Денвер» примет «Голден Стэйт» и другие матчи
сегодня, 16:46
Менеджер НБА: «Трэй Янг – мотор «Хоукс». Интересно было бы посмотреть на команду без него»
сегодня, 16:35
Единая лига ВТБ. 25 очков Невельса помогли «Уралмашу» обыграть «Бетсити Парму» в гостях
сегодня, 16:30
Александр Гудумак выбыл минимум до конца 2025 года после операции на колене
сегодня, 15:41
«Нет смысла менять Зайона Уильямсона по нижней стоимости». В НБА разные мнения о будущем форварда «Нового Орлеана»
сегодня, 15:30
Ко всем новостям
Последние новости
Однолетний контракт Прешеса Ачиувы с «Сакраменто» не гарантирован
10 минут назад
Защитник Джастин Холидэй продолжит карьеру в «Гуанчжоу»
19 минут назад
Виктор Оладипо планирует играть в G-лиге
37 минут назад
У Матиаса Лессора осложнение, возвращение игрока в состав «Панатинаикоса» откладывается
сегодня, 15:59
Форвард Амин Нуа присоединился к «Арису»
сегодня, 14:45Фото
Джош Нибо пропустит матч «Милана» против «Анадолу Эфеса» из-за рождения сына
сегодня, 14:30
«Милуоки» отправил Алекса Адетокумбо в G-лигу
сегодня, 13:30
Чемпионат Италии. «Удине» сыграет с «Венецией», «Реджо-Эмилия» примет «Тревизо»
сегодня, 08:35
Чемпионат Франции. «Нанси» сыграет с «Шоле»
сегодня, 12:25
Адриатическая лига. «Игокеа» примет «Сплит», «Задар» сыграет с «Босна Роял»
сегодня, 12:25