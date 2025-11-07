Джордан Пул пропустит 7-10 дней из-за травмы бедра

Защитник «Пеликанс» Джордан Пул выбыл из состава из-за растяжения мышц бедра.

Пул поучаствовал в первой победе сезона над «Шарлотт», но не вышел на следующую, также успешную, игру с «Далласом».

Клуб сообщает, что защитник пропустит минимум 7-10 дней, после чего пройдет повторное обследование.

Пул набирает 17,3 очка и 3,4 передачи за 30,3 минуты в среднем в своем первом сезоне за «Новый Орлеан ».