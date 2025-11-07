3

Де’Аарон Фокс вернется в состав «Сперс» в матче против «Нового Орлеана»

Де’Аарон Фокс завершил реабилитацию.

Защитник «Сперс» Де’Аарон Фокс восстанавливался после травмы задней поверхности бедра, полученной в межсезонье. Фокс пока не выступал в текущем чемпионате и подводил себя к игровой форме на этой неделе.

«Сан-Антонио» проведет 2 встречи бэк-ту-бэк. Фокс дебютирует во второй из них против «Нового Орлеана».

«Сперс» идут с результатом 5-2. Задняя линия команды на несколько недель лишилась новичка Дилана Харпера из-за повреждения икроножной мышцы.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Шэмс Чарания
logoДе'Аарон Фокс
logoНБА
logoСан-Антонио
травмы
logoНовый Орлеан
