0

Джош Нибо пропустит матч «Милана» против «Анадолу Эфеса» из-за рождения сына

«Милан» снова обойдется без Джоша Нибо.

28-летний форвард Джош Нибо пропустил весь октябрь из-за травмы бедра. Баскетболист вернулся в состав «Милана» на 2 матча национального чемпионата, но не сможет помочь команде во встрече с «Анадолу Эфесом» в рамках Евролиги.

Клуб сообщил, что Нибо вернулся в Милан, чтобы присутствовать при рождении сына.

Нибо набирал 11 очков, 5,5 подбора и 1 передачу за 25,3 минуты в среднем в двух матчах Евролиги этого сезона. «Милан» идет в нижней части таблицы с результатом 3-5.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Милана»
logoЕвролига
logoМилан
Джош Нибо
logoАнадолу Эфес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» выиграл у «Зенита», 26 очков Зубкова не хватило МБА-МАИ для победы над «Пари НН»
24 минуты назад
Тайрон Лю после поражения от «Финикса»: «Нам просто нужно лучше подбирать мяч»
сегодня, 14:12
НБА. «Милуоки» сыграет с «Хьюстоном», «Филадельфия» встретится с «Детройтом» и другие матчи
сегодня, 12:20
Гилберт Аренас: «Лука был бы впереди Шэя, если бы их карьеры закончились прямо сейчас»
сегодня, 12:18
Джеймс Харден отказался общаться с прессой после проигрыша «Финиксу», в раздевалке защитник выглядел заболевшим
сегодня, 11:25
Никола Йокич: «Больше не буду кричать на судей. Это мой новый принцип в этом году»
сегодня, 11:08
«Перелом лодыжек» от Де′Андре Хантера и данк Пейтона Уотсона стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:55Видео
Трей Мерфи набрал 41 очко в матче против «Сан-Антонио», повторив рекорд карьеры
сегодня, 10:10Видео
«Дёмин – очень умный парень, и во всем разберется». Жорди Фернандес признал, что Егору Дёмину есть куда расти в защите, но отметил, что он уже делает многое правильно
сегодня, 09:55
Никола Йокич собрал 6-й трипл-дабл за 9 игр сезона – 32 очка, 14 подборов и 14 передач
сегодня, 08:13Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Галатасарай» играет с «Мерсином», «Бешикташ» примет «Анадолу Эфес» и другие матчи
7 минут назадLive
Чемпионат Италии. «Брешия» встречается с «Триестом», «Виртус» сыграет с «Реджо-Эмилией» и другие матчи
9 минут назадLive
Старший тренер юниорской сборной России до 19 лет Александр Афанасьев: «Мы должны быть готовы к возвращению на международные турниры»
15 минут назад
Антон Юдин о победе над «Зенитом»: «Горд за каждого, кто сегодня выходил на площадку – все без исключения проявили себя как настоящие мужчины»
39 минут назад
Александер Секулич после поражения от «Локо»: «Самое время показать себя тем игрокам, роль которых изначально не предполагалась главенствующей»
57 минут назад
Адриатическая лига. «Дубай» принимает «Студентски центар», «Цедевита Олимпия» сыграет с «Веной»
сегодня, 14:19Live
После 533 дней отсутствия Кинан Эванс снова вышел на площадку и дебютировал за «Олимпиакос»
сегодня, 13:51
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» уверенно обыграл «Кардицас», ПАОК победил АЕК в напряженной концовке
сегодня, 13:27
Урош Трифунович перешел в «Тюрк Телеком»
сегодня, 13:21Фото
Чемпионат Франции. «Монако» сыграет с «Сен-Кантеном», «Париж» примет «Лимож»
сегодня, 12:21