Джош Нибо пропустит матч «Милана» против «Анадолу Эфеса» из-за рождения сына

«Милан» снова обойдется без Джоша Нибо.

28-летний форвард Джош Нибо пропустил весь октябрь из-за травмы бедра. Баскетболист вернулся в состав «Милана» на 2 матча национального чемпионата, но не сможет помочь команде во встрече с «Анадолу Эфесом» в рамках Евролиги.

Клуб сообщил, что Нибо вернулся в Милан, чтобы присутствовать при рождении сына.

Нибо набирал 11 очков, 5,5 подбора и 1 передачу за 25,3 минуты в среднем в двух матчах Евролиги этого сезона. «Милан» идет в нижней части таблицы с результатом 3-5.