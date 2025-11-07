0

Виктор Оладипо планирует играть в G-лиге

Виктор Оладипо смог неплохо показать себя в «предсезонке» НБА, выступая за китайский «Гуанчжоу» в выставочных матчах.

Однако 33-летний защитник не сумел заинтересовать ни одну из команд лиги. Оладипо попал в пул игроков G-лиги на сезон-2025/26.

В последний раз баскетболист выходил на площадку НБА весной 2023 года.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Джейка Фишера
logoНБА
logoВиктор Оладипо
G-лига
