Виктор Оладипо планирует играть в G-лиге

Виктор Оладипо смог неплохо показать себя в «предсезонке» НБА, выступая за китайский «Гуанчжоу» в выставочных матчах.

Однако 33-летний защитник не сумел заинтересовать ни одну из команд лиги. Оладипо попал в пул игроков G-лиги на сезон-2025/26.

В последний раз баскетболист выходил на площадку НБА весной 2023 года.