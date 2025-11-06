Видео
5

Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл (23+16+10) в победной игре с «Уорриорз»

«Голден Стэйт» вышел на гостевую игру с «Сакраменто» без Стефа Карри, Джимми Батлера и Дрэймонда Грина. «Сакраменто» не упустил возможности улучшить свое положение в турнирной таблице, одержав победу – 121:116.

Защитник Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл, набрав 23 очка (9 из 13 с игры, 3 из 4 из-за дуги), 16 подборов и 10 передач.

Его партнер по задней линии Демар Дерозан добавил 25 очков (8 из 20 с игры).

В «Голден Стэйт» большая часть нагрузки по набору очков легла на вышедших в стартовом составе защитников Уилла Ричарда (30 + 7 подборов) и Мозеса Муди (28) и форварда Джонатана Кумингу (24 + 9 подборов).

Защитник Брэндин Подземски был близок к трипл-даблу – 14 очков, 9 подборов и 9 передач.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
