Джей Джей Редик: «Надеемся, что Леброн Джеймс вернется на 2-3 неделе ноября»

У Леброна Джеймса прогресс в реабилитации.

Леброн Джеймс пропускает начало сезона «Лейкерс». Следующим шагом в его восстановлении должны стать командные тренировки 5 на 5.

Джеймс не поедет в 5-матчевое выездное турне, пока не ясно, воспользуется ли он возможностью тренироваться с фарм-командой.

«Все будет продолжаться в соответствии с медицинским протоколом. У нас нет точной даты возвращения. Мы надеемся, что он пройдет все этапы и вернется где-то на 2-3 неделе ноября», – заключил главный тренер Джей Джей Редик.