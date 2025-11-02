Видео
3

Скип Бэйлесс нарядился «Лекирпичом Джеймсом» на Хэллоуин

Обозреватель решил потроллить Леброна Джеймса свои нарядом на Хэллоуин.

Скип Бэйлесс появился на в майке Леброна Джеймса и с кирпичом в руках, назвав себя «Лекирпич Джеймс» (LeBrick James).

«Нет ничего страшнее, чем вид Лекирпича Джеймса, пытающегося забить решающий бросок в концовке матча», – сказал Бэйлесс.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: reddit
