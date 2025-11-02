  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Пол Пирс: «Распределение нагрузки должно быть уделом избранных игроков. Например, 43-летний Леброн – что ты ему скажешь?»
1

Пол Пирс: «Распределение нагрузки должно быть уделом избранных игроков. Например, 43-летний Леброн – что ты ему скажешь?»

Пол Пирс высказался по поводу распределения нагрузки.

«Распределение нагрузки должно быть уделом избранных игроков. Это не должно касаться всех. Нельзя сказать: «У нас тут три игры за четыре дня, так что я сыграю в этих двух, а эти пропущу». Есть определенные баскетболисты, которые имеют право сказать: «Ладно, пусть будет так». Скажем, Эмбиид. У него много травм. Тут я понимаю. Леброн? 43 года. Ну что ты ему скажешь? Я все понимаю.

Но это точно не для тех парней, которые готовы играть и здоровы. Вот кто-то из них смотрит на расписание и говорит: «Я слишком устану, если выйду в этом последнем матче выездного турне». Да ладно, приятель, прояви хоть немного гордости. Носишь эту майку, носи ее с гордостью», – считает чемпион НБА, ныне эксперт.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basketball Network
logoДжоэл Эмбиид
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
logoПол Пирс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Овечкин сыграл против 32% всех игроков в истории НХЛ – 2 736 из 8 687. У Леброна – 35% за 22 сезона в НБА, у Тома Брэди в НФЛ – 21% в 23
вчера, 19:34
Чарльз Баркли: «Леброн может выдумывать все эти медицинские термины, но он просто стар, и у него болит спина»
вчера, 17:59
Макси, Эджкомб и Убре из «Сиксерс» лидируют по среднему игровому времени на старте чемпионата
вчера, 17:08
Тайриз Макси об успехе «Сиксерс» на старте: «Знали, что Эмбиида часто не будет, учились играть быстро»
вчера, 14:36
Главные новости
НБА. 31 очко Несмита помогло «Индиане» одолеть «Голден Стэйт», «Сакраменто» справился с «Милуоки» благодаря Лавину (31), Дерозану (29) и Сабонису (24+13) и другие результаты
сегодня, 07:58
«Индиана» отыгралась с «-9» и одолела «Голден Стэйт» в напряженной концовке
сегодня, 07:56Видео
У Купера Флэгга 16+8+4, но 3 из 14 с игры против «Детройта». В шести матчах НБА он реализует 37,3%
сегодня, 07:37
Кейд Каннингем отдал 18 передач и набрал 21 очко в игре с «Далласом»
сегодня, 07:11Видео
На спине Джейлена Грина появилась татуировка с его подругой Драей Мишель, которая старше баскетболиста на 17 лет
сегодня, 07:10Видео
Болельщики в Бурсе выбежали на площадку после сирены, чтобы разобраться с Малакаем Флинном
сегодня, 06:53Видео
«Майами» отправил Влада Голдина в команду G-лиги
сегодня, 06:49
Джарен Джексон и другие игроки «Гризлис» посмеялись над Винсом Уильямсом после эпизода со слетевшей кросссовкой
сегодня, 06:23Видео
Джабари Смит заблокировал данк Джейлена Брауна, Амен Томпсон забил сверху через двоих в ответной атаке
сегодня, 06:07Видео
Джейлен Дюрен набрал рекордные для себя 33 очка плюс 10 подборов, «Детройт» справился с «Далласом»
сегодня, 06:04Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Лимож» встретится с «Монако», «Булазак» сыграет с «Парижем»
2 минуты назад
Чемпионат Италии. «Трапани Шарк» сыграет с «Брешией», «Реджо-Эмилия» примет «Милан» и другие матчи
8 минут назад
Чемпионат Турции. «Мерсин» примет «Фенербахче» и другие матчи
18 минут назад
Премьер-лига. Женщины. «Ника» встретится с УГМК, «Динамо Курск» сыграет со «Спартой энд К» и другие матчи
25 минут назад
ACB. «Баскония» встретится с «Тенерифе», «Барселона» примет «Мурсию» и другие матчи
38 минут назад
Единая лига ВТБ. «Пари НН» примет УНИКС, МБА-МАИ сыграет с «Автодором»
48 минут назад
«У тебя лицо ###### красное!» Лука Дончич вступил в словесную перепалку с болельщиками «Мемфиса»
сегодня, 07:35Видео
ACB. «Уникаха» крупно обыграла «Жирону», «Манреса» победила «Бильбао» и другие результаты
вчера, 21:50
Чемпионат Франции. «Шоле» проиграл «Ле-Ману», «Виллербан» уступил «Элан Шалону» и другие результаты
вчера, 21:45
Чемпионат Италии. «Тренто» уступил «Виртусу», «Тревизо» не справился с «Триестом»
вчера, 21:28