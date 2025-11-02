Пол Пирс: «Распределение нагрузки должно быть уделом избранных игроков. Например, 43-летний Леброн – что ты ему скажешь?»
Пол Пирс высказался по поводу распределения нагрузки.
«Распределение нагрузки должно быть уделом избранных игроков. Это не должно касаться всех. Нельзя сказать: «У нас тут три игры за четыре дня, так что я сыграю в этих двух, а эти пропущу». Есть определенные баскетболисты, которые имеют право сказать: «Ладно, пусть будет так». Скажем, Эмбиид. У него много травм. Тут я понимаю. Леброн? 43 года. Ну что ты ему скажешь? Я все понимаю.
Но это точно не для тех парней, которые готовы играть и здоровы. Вот кто-то из них смотрит на расписание и говорит: «Я слишком устану, если выйду в этом последнем матче выездного турне». Да ладно, приятель, прояви хоть немного гордости. Носишь эту майку, носи ее с гордостью», – считает чемпион НБА, ныне эксперт.
