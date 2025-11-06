Лука Дончич на вопрос о своей защите против «Сперс»: «Единственное, что у меня получалось сегодня»

Лука Дончич критически оценил свою игру.

Лука Дончич набрал 35 очков, 9 подборов, 13 передач, 5 перехватов и 2 блок-шота в победной игре со «Сперс» (118:116), но реализовал только 9 из 27 бросков с игры, 4 из 11 трехочковых и 13 из 17 штрафных.

Словенца спросили о его защите на пресс-конференции.

«Наконец-то. Единственное, что у меня получалось сегодня», – признался Дончич.

Такой же вопрос задали форварду Руи Хатимуре .

«Защита... Луки?

Если серьезно, то да, он старается больше делиться информацией в обороне. Действует более контактно, агрессивно, нам это очень нужно от него. Вы видели, что он практически отфолился (5 замечаний), не припоминаю подобного», – заключил Хатимура.