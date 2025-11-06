  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Лука Дончич на вопрос о своей защите против «Сперс»: «Единственное, что у меня получалось сегодня»
2

Лука Дончич на вопрос о своей защите против «Сперс»: «Единственное, что у меня получалось сегодня»

Лука Дончич критически оценил свою игру.

Лука Дончич набрал 35 очков, 9 подборов, 13 передач, 5 перехватов и 2 блок-шота в победной игре со «Сперс» (118:116), но реализовал только 9 из 27 бросков с игры, 4 из 11 трехочковых и 13 из 17 штрафных.

Словенца спросили о его защите на пресс-конференции.

«Наконец-то. Единственное, что у меня получалось сегодня», – признался Дончич.

Такой же вопрос задали форварду Руи Хатимуре.

«Защита... Луки?

Если серьезно, то да, он старается больше делиться информацией в обороне. Действует более контактно, агрессивно, нам это очень нужно от него. Вы видели, что он практически отфолился (5 замечаний), не припоминаю подобного», – заключил Хатимура.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дэниела Старкэнда
logoНБА
logoЛейкерс
logoРуи Хатимура
logoЛука Дончич
logoСан-Антонио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джексон Хэйс о Викторе Вембаньяме: «Он ростом 226 сантиметров и делает то, что, черт возьми, делает Дончич»
вчера, 20:55
Виктор Вембаньяма: «Лука Дончич понимает и знает баскетбол лучше практически всех остальных. Я у него еще не выигрывал»
вчера, 10:44
Игроки НБА провели рекордные 4 матча с 50 очками и 16 – с 40 очками за 1-ю неделю чемпионата
29 октября, 04:40
Главные новости
«Не хочу быть нескромным, но я лучший подбирающий защитник в истории». Расселл Уэстбрук обновил рекорд НБА по подборам за карьеру (8734) для игроков задней линии
4 минуты назад
Донован Митчелл о 46 очках: «Парень выбесил меня в NBA 2K, сказал, что я сдулся, что давно не видел от меня хайлайтов»
24 минуты назад
Бэм Адебайо получил травму ноги в 1-й четверти матча с «Денвером»
39 минут назадВидео
Евролига. «Фенербахче» примет «Виллербан», «Дубай» сыграет с «Хапоэлем» и другие матчи
сегодня, 07:34
Лука Дончич набрал 200 очков за первые 5 матчей в сезоне и присоединился к Уилту Чемберлену с этим статистическим достижением
сегодня, 07:30Видео
Дени Авдия был близок к трипл-даблу (26+10+9), «Портленд» отыгрался с «-22» против «Оклахомы»
сегодня, 07:05Видео
«Хьюстон» одержал 5-ю победу подряд, у Амена Томпсона дабл-дабл – 28+10+7
сегодня, 06:52Видео
Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл (23+16+10) в победной игре с «Уорриорз»
сегодня, 06:50Видео
Трипл-дабл Николы Йокича (33+15+16) позволил «Денверу» победить «Майами»
сегодня, 06:20Видео
НБА. 35+9+13 Дончича позволили «Лейкерс» победить «Сперс», 33+15+16 Йокича помогли «Денверу» обыграть «Майами», «Портленд» прервал победную серию «Оклахомы» и другие результаты
сегодня, 06:13
Ко всем новостям
Последние новости
Премьер-лига. Женщины. УГМК примет курское «Динамо», «Ника» сыграет с «Енисеем» и другие матчи
47 минут назад
Чемпионат Италии. «Динамо Сассари» примет «Канту», «Кремона» сыграет с «Тренто»
59 минут назад
Тони Аллен арестован за хранение наркотиков
сегодня, 04:10
Чемпионат Италии. 28 очков Армони Брукса не спасли «Милан» от поражения в матче с «Брешией» , «Наполи» проиграл «Трапани Шарк»
вчера, 20:59
Еврокубок. 27 очков Джареда Харпера помогли «Хапоэлю Иерусалим» победить «Бахчешехир», «Клуж» уступил «Цедевите-Олимпии» и другие результаты
вчера, 19:52
Велимир Перасович после матча с «Зенитом»: «Сегодня мы добились важной победы над сильным соперником»
вчера, 19:44
Александер Секулич после поражения от УНИКСа: «Во второй половине, спустя примерно пять минут третьей четверти, мы просто потеряли концентрацию»
вчера, 19:29
Михалис Лунцис получил разрыв передней крестообразной связки
вчера, 14:22
Саша Обрадович: «Панатинаикос» – нетипичный соперник и требует тщательной подготовки»
вчера, 13:39
Форвард Джей Ти Тор близок к переезду в Европу и соглашению с «Арисом»
вчера, 11:40