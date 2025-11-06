Лука Дончич на вопрос о своей защите против «Сперс»: «Единственное, что у меня получалось сегодня»
Лука Дончич критически оценил свою игру.
Лука Дончич набрал 35 очков, 9 подборов, 13 передач, 5 перехватов и 2 блок-шота в победной игре со «Сперс» (118:116), но реализовал только 9 из 27 бросков с игры, 4 из 11 трехочковых и 13 из 17 штрафных.
Словенца спросили о его защите на пресс-конференции.
«Наконец-то. Единственное, что у меня получалось сегодня», – признался Дончич.
Такой же вопрос задали форварду Руи Хатимуре.
«Защита... Луки?
Если серьезно, то да, он старается больше делиться информацией в обороне. Действует более контактно, агрессивно, нам это очень нужно от него. Вы видели, что он практически отфолился (5 замечаний), не припоминаю подобного», – заключил Хатимура.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дэниела Старкэнда
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости