Расселл Уэстбрук остановил Янниса Адетокумбо под кольцом, повиснув на нем
Уэстбрук решил, что не даст Адетокумбо забить в этом проходе.
В одном из моментов матча с «Кингс» Яннис Адетокумбо убежал в атаку на кольцо соперника, но его остановил Расселл Уэстбрук, повиснувший на руках и плечах грека.
После просмотра повтора судьи не увидели неспортивного поведения в действиях Уэстбрука и выписали защитнику обычный фол.
Встреча закончилась победой «Сакраменто» – 135:133.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Chaz NBA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости