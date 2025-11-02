Расселл Уэстбрук остановил Янниса Адетокумбо под кольцом, повиснув на нем

Уэстбрук решил, что не даст Адетокумбо забить в этом проходе.

В одном из моментов матча с «Кингс» Яннис Адетокумбо убежал в атаку на кольцо соперника, но его остановил Расселл Уэстбрук , повиснувший на руках и плечах грека.

После просмотра повтора судьи не увидели неспортивного поведения в действиях Уэстбрука и выписали защитнику обычный фол.

Встреча закончилась победой «Сакраменто » – 135:133.